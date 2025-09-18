onedio
Tam Tamına 2 Saat 23 Dakika Sürüyor: KYK Yurdu ile Okulu Arasındaki Mesafeyi Paylaşan Kullanıcı Gündemde

Metehan Bozkurt
18.09.2025 - 11:03

KYK yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi kazandıkları okulun bulunduğu şehre taşınmaya başladı. Fakat KYK'ya yerleşen bazı öğrenciler, yurt ile kampüs arasındaki uzaklıktan şikayet etti. Toplu taşımayla toplamda 2 saat 23 dakika süren uzaklık sosyal medyada gündem oldu.

KYK yerleştirme sonuçları açıkladı.

twitter.com

KYK'da kalmak isteyenler için her ne kadar güzel bir haber olsa da bu durum bazıları için geçerli değildi.

Bir kullanıcı, Küçükçekmece'de KYK yurdu çıktığını dile getirdi. Fakat toplu taşımayla yurttan okulunun kampüsüne gitmesi tam tamına 2 saat 23 dakika!

Bu durum sosyal medyada gündem oldu.

twitter.com

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

