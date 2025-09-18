Tam Tamına 2 Saat 23 Dakika Sürüyor: KYK Yurdu ile Okulu Arasındaki Mesafeyi Paylaşan Kullanıcı Gündemde

KYK'da kalmak isteyenler için her ne kadar güzel bir haber olsa da bu durum bazıları için geçerli değildi.

Bir kullanıcı, Küçükçekmece'de KYK yurdu çıktığını dile getirdi. Fakat toplu taşımayla yurttan okulunun kampüsüne gitmesi tam tamına 2 saat 23 dakika!