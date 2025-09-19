onedio
İsrail Ordusu Lübnan’ın Güneyinde İki Bölgeyi Daha Hedef Aldı

Lübnan israil filistin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 07:22

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. Sur’a bağlı eş-Şihabiye ve Bint el-Cubeyl’e bağlı Burc el-Kalaviye’de iki bina hedef alınırken, saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl ilçesine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Nebatiye’ye bağlı üç beldeyi hedef aldıktan kısa süre sonra, eş-Şihabiye ile Burc el-Kalaviye bölgelerine de saldırı düzenleyeceği yönünde tehditlerde bulunmuştu.

AA'nın aktardığına göre, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırısı gerçekleştiriyor.

Dün akşam da İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki kişi yaşamını yitirmişti.

Ateşkesin imzalanmasından bu yana İsrail’in 4 bin 500’den fazla ihlalde bulunduğu, saldırılarda en az 271 kişinin hayatını kaybettiği ve 610 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ordunun Lübnan’ın güneyinden kısmi çekilme yapmasına rağmen, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.

Ateşkesi Denetleme Komitesi’nde Birleşmiş Milletler’in Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD temsilcileri yer alıyor.

