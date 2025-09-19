onedio
iPhone 17 Serisiyle Tanıtılmıştı: Apple'ın SPR AVS Teknolojisi Ses Deneyimini Başka Bir Boyuta Taşıyacak

Apple
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 14:46

Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte kablosuz ses teknolojisinde önemli bir adım attı. Yeni tanıtılan SPR AVS sayesinde, Bluetooth’un yıllardır aşılamayan sınırları geride bırakılıyor. Kullanıcılara kayıpsız kalite ve neredeyse anlık tepki süresi sunan bu teknoloji, özellikle oyun oynarken, müzik üretirken ya da video düzenlerken ses gecikmesi sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. AirPods Pro 3 ve Vision Pro gibi diğer Apple cihazlarıyla da uyumlu çalışacak SPR AVS, ekosistem deneyimini daha da ileriye taşıyor.

Kaynak: https://www.notebookcheck.net/Apple-i...
Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte kablosuz ses aktarımında yeni bir dönemi başlatacak bir teknolojiyi tanıttı.

Yeni nesil modem ve bağlantı yongalarıyla donatılan iPhone 17, sadece hız ve verimlilik anlamında değil, aynı zamanda ses deneyiminde de önemli bir sıçrama yapıyor. Uzun yıllardır hayatımızda olan Bluetooth, günlük kullanım için yeterli olsa da özellikle oyun, müzik prodüksiyonu ve video düzenleme gibi anlık tepki gerektiren alanlarda sık sık eleştiriliyordu. Apple’ın geliştirdiği bu yeni teknoloji tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Apple SPR AVS nedir?

“Spatial Relay Audio-Visual Sync” ifadesinin kısaltması olan Apple SPR AVS, cihazlar arasında neredeyse sıfır gecikmeyle, kayıpsız ses aktarımı yapmayı mümkün kılıyor. 10 milisaniyenin altına düşürülen gecikme süresi, kablolu bağlantılarda elde edilen kaliteye yakın bir performansı kablosuz olarak sunuyor. Üstelik bant genişliği, çevresel sesler ve cihazın kullanım durumuna göre otomatik ayarlanıyor.

Örneğin, AirPods Max’in USB-C üzerinden sunduğu 24-bit/48 kHz ses kalitesi artık kablosuz bağlantıda da kullanılabilecek. Bu sayede kullanıcılar hem daha özgür hem de daha yüksek kaliteli bir deneyim yaşayacak.

SPR AVS sadece ses aktarımıyla sınırlı değil. Teknoloji aynı zamanda biyometrik veriler ve cihazlardaki çeşitli sensörlerden gelen bilgileri de aktarabiliyor. Bu da Apple’ın farklı cihazları arasında çok daha güçlü bir ekosistem bağı kurulmasını sağlıyor.

İlk etapta iPhone 17, AirPods Pro 3 ve Vision Pro cihazlarında kullanılacak olan SPR AVS, yalnızca Apple ürünleri arasında geçerli olacak. Bluetooth ise evrensel bir standart olarak varlığını sürdürmeye devam edecek.

