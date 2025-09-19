iPhone 17 Serisiyle Tanıtılmıştı: Apple'ın SPR AVS Teknolojisi Ses Deneyimini Başka Bir Boyuta Taşıyacak

“Spatial Relay Audio-Visual Sync” ifadesinin kısaltması olan Apple SPR AVS, cihazlar arasında neredeyse sıfır gecikmeyle, kayıpsız ses aktarımı yapmayı mümkün kılıyor. 10 milisaniyenin altına düşürülen gecikme süresi, kablolu bağlantılarda elde edilen kaliteye yakın bir performansı kablosuz olarak sunuyor. Üstelik bant genişliği, çevresel sesler ve cihazın kullanım durumuna göre otomatik ayarlanıyor.

Örneğin, AirPods Max’in USB-C üzerinden sunduğu 24-bit/48 kHz ses kalitesi artık kablosuz bağlantıda da kullanılabilecek. Bu sayede kullanıcılar hem daha özgür hem de daha yüksek kaliteli bir deneyim yaşayacak.

SPR AVS sadece ses aktarımıyla sınırlı değil. Teknoloji aynı zamanda biyometrik veriler ve cihazlardaki çeşitli sensörlerden gelen bilgileri de aktarabiliyor. Bu da Apple’ın farklı cihazları arasında çok daha güçlü bir ekosistem bağı kurulmasını sağlıyor.

İlk etapta iPhone 17, AirPods Pro 3 ve Vision Pro cihazlarında kullanılacak olan SPR AVS, yalnızca Apple ürünleri arasında geçerli olacak. Bluetooth ise evrensel bir standart olarak varlığını sürdürmeye devam edecek.