iPhone 17 Serisiyle Tanıtılmıştı: Apple'ın SPR AVS Teknolojisi Ses Deneyimini Başka Bir Boyuta Taşıyacak
Kaynak: https://www.notebookcheck.net/Apple-i...
Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte kablosuz ses teknolojisinde önemli bir adım attı. Yeni tanıtılan SPR AVS sayesinde, Bluetooth’un yıllardır aşılamayan sınırları geride bırakılıyor. Kullanıcılara kayıpsız kalite ve neredeyse anlık tepki süresi sunan bu teknoloji, özellikle oyun oynarken, müzik üretirken ya da video düzenlerken ses gecikmesi sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. AirPods Pro 3 ve Vision Pro gibi diğer Apple cihazlarıyla da uyumlu çalışacak SPR AVS, ekosistem deneyimini daha da ileriye taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte kablosuz ses aktarımında yeni bir dönemi başlatacak bir teknolojiyi tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple SPR AVS nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın