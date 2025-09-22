onedio
Çarpıntı Setinde Kerem Bürsin’in Yumruğuyla Gürberk Polat Talihsiz Bir Kaza Yaşadı

Çarpıntı Setinde Kerem Bürsin'in Yumruğuyla Gürberk Polat Talihsiz Bir Kaza Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.09.2025 - 09:04

Çarpıntı dizisi geçtiğimiz akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolünde yer aldığı dizi ilk bölümüyle epey sevilmişti. İkinci bölümüyle de aynı ilgiyi sürdürdü. Özellikle Lizge Cömert‘in oyunculuğu takdir edildi. Şimdiyse ikinci bölüm için çekilen bir sahnenin çekimi esnasında yaşanan talihsiz olayla karşınızdayız. Gürberk Polat Kerem Bürsin ile çekecekleri yumruklaşma sahnesinde kameraya çarparak yaralandı. Gelin detaylara geçelim.

İşte detaylar 👇

Kimi zaman böyle set kazaları yaşanabiliyor.

Daha büyük kazalar yaşamadan tüm setlerin akıp geçmesi dileğiyle diyelim. Çarpıntı dizisi yeni bölüm için hazırlıklara devam ediyor. İkinci bölümü izlediyseniz düşünceleriniz için yorumlarda bekliyoruz.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
