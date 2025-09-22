Çarpıntı Setinde Kerem Bürsin’in Yumruğuyla Gürberk Polat Talihsiz Bir Kaza Yaşadı
Çarpıntı dizisi geçtiğimiz akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolünde yer aldığı dizi ilk bölümüyle epey sevilmişti. İkinci bölümüyle de aynı ilgiyi sürdürdü. Özellikle Lizge Cömert‘in oyunculuğu takdir edildi. Şimdiyse ikinci bölüm için çekilen bir sahnenin çekimi esnasında yaşanan talihsiz olayla karşınızdayız. Gürberk Polat Kerem Bürsin ile çekecekleri yumruklaşma sahnesinde kameraya çarparak yaralandı. Gelin detaylara geçelim.
Kimi zaman böyle set kazaları yaşanabiliyor.
