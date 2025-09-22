Eşref Rüya’da Çağatay Ulusoy’un Balık Tutma Sevdasına Yapılan Gönderme İzleyicilerin Dikkatinden Kaçmadı!
Geçtiğimiz sezon izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, izleyicileri etkisi altına almayı başaran yapımlardan olmuştu. Diziseverler dört gözle yeni sezonun ekrana gelmesini beklerken nihayet hasret son buldu. Eşref Rüya yeni sezonun ilk bölümüyle de ekranlara damga vurmayı başardı. Hayranların ise dikkatini çeken bir detay oldu. Başrol Çağatay Ulusoy’un özel hayatından bir detaya dizide de yer verilmesi tebessüm ettirdi.
Önce sahneyi izleyelim!
Çağatay Ulusoy, sık sık balık tuttuğu anlara dair paylaşımlar yapıyor.
