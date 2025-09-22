Umut Özkan, Çarpıntı Dizisindeki Sahnelerinin Silinmesiyle Yapımcıya Seslenerek İsyan Etti

Bildiğiniz üzere kendisi de kardeşi gibi oyunculuk mesleği ile meşgul. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolünde olduğu Çarpıntı dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak ve ekranlara dönecekti. Ancak kurgu aşamasında oyuncunun sahneleri silindi. Hal böyle olunca Umut Özkan da Instagram hesabından duruma dair düşüncelerini ifade etmeyi seçti.