Umut Özkan, Çarpıntı Dizisindeki Sahnelerinin Silinmesiyle Yapımcıya Seslenerek İsyan Etti
Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, Çarpıntı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığını ancak sahnelerinin silindiğini anlattı. Özkan sahnelerinin silindiğini fark etmesiyle yapım şirketine isyan etti. Emeklerinin karşılığının böyle olmaması gerektiğine dair düşüncelerini dile getirdi ve aynı durumu yaşayan birçok oyuncu adına sessiz kalmamayı tercih etti. Gelin detaylara geçelim.
Umut Özkan geçtiğimiz günlerde Ufuk Özkan’ın hastaneye kaldırıldığını duyurmasıyla gündemdeki isimlerdendi
