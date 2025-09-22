onedio
Umut Özkan, Çarpıntı Dizisindeki Sahnelerinin Silinmesiyle Yapımcıya Seslenerek İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
22.09.2025 - 12:47

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, Çarpıntı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığını ancak sahnelerinin silindiğini anlattı. Özkan sahnelerinin silindiğini fark etmesiyle yapım şirketine isyan etti. Emeklerinin karşılığının böyle olmaması gerektiğine dair düşüncelerini dile getirdi ve aynı durumu yaşayan birçok oyuncu adına sessiz kalmamayı tercih etti. Gelin detaylara geçelim.

Umut Özkan geçtiğimiz günlerde Ufuk Özkan’ın hastaneye kaldırıldığını duyurmasıyla gündemdeki isimlerdendi

Bildiğiniz üzere kendisi de kardeşi gibi oyunculuk mesleği ile meşgul. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolünde olduğu Çarpıntı dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak ve ekranlara dönecekti. Ancak kurgu aşamasında oyuncunun sahneleri silindi. Hal böyle olunca Umut Özkan da Instagram hesabından duruma dair düşüncelerini ifade etmeyi seçti.

İşte Umut Özkan’ın Instagram paylaşımı 👇

Özkan, Deniz Çakır’la olan yakınlaşma sahnelerinin özellikle kaldırıldığını ifade etti. Bir projeye emek veren hiçbir oyuncunun benzer bir durum yaşamaması gerektiğini vurgulamak istedi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
