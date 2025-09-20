Senaryosu Değişen Kızılcık Şerbeti Zirveye Yerleşti mi? 19 Eylül Cuma Reyting Sonuçları

19 Eylül Cuma akşamı televizyon ekranlarında dizilerden yarışmalara kadar pek çok yapım izleyiciyle buluştu. Yeni sezon bölümleri heyecan yaratırken, haber bültenleri güncel gelişmeleri aktardı. Ancak reytinglerde zirveye yalnızca bir yapım oturdu. ATV’de Aşk ve Gözyaşı, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TV8’de Masterchef ve Now TV’de özet bölümüyle Halef: Köklerin Çağrısı yayınlandı. Peki, 19 Eylül Cuma akşamının en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve sıralaması…