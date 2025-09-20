onedio
Senaryosu Değişen Kızılcık Şerbeti Zirveye Yerleşti mi? 19 Eylül Cuma Reyting Sonuçları

Senaryosu Değişen Kızılcık Şerbeti Zirveye Yerleşti mi? 19 Eylül Cuma Reyting Sonuçları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.09.2025 - 11:59

19 Eylül Cuma akşamı televizyon ekranlarında dizilerden yarışmalara kadar pek çok yapım izleyiciyle buluştu. Yeni sezon bölümleri heyecan yaratırken, haber bültenleri güncel gelişmeleri aktardı. Ancak reytinglerde zirveye yalnızca bir yapım oturdu. ATV’de Aşk ve Gözyaşı, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TV8’de Masterchef ve Now TV’de özet bölümüyle Halef: Köklerin Çağrısı yayınlandı. Peki, 19 Eylül Cuma akşamının en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve sıralaması…

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkının senaryoda değişikliğe neden olup olmaması merak konusuydu.

Ve dizi RTÜK’ün soruşturma başlamasıyla birlikte senaryoyu değiştirdi. Dün akşamki bölüm de bu nedenle epey ilgi gördü. Dizi tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.

Total’de 6,39, AB’de 5,77, ABC1’de de 7,14 reyting aldı.

Arka Sokaklar da sezon arasının ardından yeniden dönüş yaptı.

Yılların vazgeçilmezi olan dizi Total’de 5,37 reytingle ikinci sıraya yerleşti. AB’de 1,86, ABC1’de ise 2,94 reyting aldı.

Aşk ve Gözyaşı da ilk bölümüyle ekranlardaydı.

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolleri paylaştığı dizi epey konuşulmuştu. İkili bu projeyle üçüncü kez partner oldu. Reytingler ise; Total’de 2,90, AB’de 2,92 ve ABC1’de 3,33 şeklinde sonuçlandı. 

Dizi AB’de üçüncü sıraya yerleşmiş oldu.

