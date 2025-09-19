onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın Nursema'yı Aldattığı Demet Hakkında Bomba Teori

Kızılcık Şerbeti
19.09.2025 - 23:51

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti geri döndü. Doğa ve Firaz aşkı sona erse de Firaz'ın hayatında Demet adlı bir kadının olduğunu öğrendik. Firaz'ın Nursema'yı aldattığı Demet'in kim olduğu seyirci meraklandırırken bir seyirciden bomba teori geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu, sosyal medyadan gelen tepkilerle şimdiden unutulmaz oldu.

Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığı senaryoyla dizi kısa sürede gündeme oturdu. Öyle ki RTÜK işe el attı ve sonunda dizinin senaryosunda ciddi revizeler yapıldı.

Doğa ve Firaz'ın aşk yaşadığını öğrendiğimiz sahneler özet bölümünden bile kaldırıldı. Ayrıca Doğa'ya gelen aşk mesajının Fatih'ten geldiği bir kurguya gidildi. Fatih, yeni senaryoyla aldatılmaktan kurtulsa da Nursema cephesinde işler böyle ilerlemedi.

Firaz'ın Nursema'yı Demet adlı bir kadınla aldattığına dair hazırlanan senaryo seyirciyi yine küplere bindirdi. Demet'in kim olduğuna dair teoriler ortalıkta dolaşırken bir Şerbo seyircisinden bomba teori geldi.

Dizicinin Rehberi adlı X kullanıcısı, Nursema'nın yaşadığı travmatik olaylar sonrasında kişilik bölünmesi yaşadığını ve Demet'in aslında Nursema olduğunu savundu.

twitter.com

Açıkçası biz bu teoriye bayıldık, fakat Kızılcık Şerbeti senaristleri bu dahiyane fikri kullanırlar mı bilemiyoruz. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz?

