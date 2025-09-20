Kıskanmak’ın Yeni Tanıtımında Hafsanur Sancaktutan’ın Kaşı ve Makyajı X’te Dillere Düştü!

Yeni sezon için NOW’da yayına başlayan Kıskanmak dizisi ilk bölümünden ilgi çekmeyi başarmıştı. Usta oyuncularla birlikte başarılı genç oyuncuların kadroda olması da etki gösterdi. Ancak dizide Hafsanur Sancaktutan’ın yeni imajı pek de beğenilmedi. Kaşları eskiye göre daha kalın olmasıyla, makyajı ise genellikle allığın öne çıkmasıyla dikkat çekti. Özellikle son bölüm fragmanı, yayınlanmasıyla birlikte yorumlarla buluştu. Gelin detaylara geçelim!