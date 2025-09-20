onedio
Kıskanmak’ın Yeni Tanıtımında Hafsanur Sancaktutan’ın Kaşı ve Makyajı X’te Dillere Düştü!

Elif Sude Yenidoğan
20.09.2025 - 11:10

Yeni sezon için NOW’da yayına başlayan Kıskanmak dizisi ilk bölümünden ilgi çekmeyi başarmıştı. Usta oyuncularla birlikte başarılı genç oyuncuların kadroda olması da etki gösterdi. Ancak dizide Hafsanur Sancaktutan’ın yeni imajı pek de beğenilmedi. Kaşları eskiye göre daha kalın olmasıyla, makyajı ise genellikle allığın öne çıkmasıyla dikkat çekti. Özellikle son bölüm fragmanı, yayınlanmasıyla birlikte yorumlarla buluştu. Gelin detaylara geçelim!

Özgü Namal, Selahahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan başrolleri paylaşıyor.

Fragmanda dikkat çeken ise tam olarak fotoğrafta yer alan makyaj oldu. Taranmış kaşlar ve yoğun allık karşısında izleyicilerden tepkiler gecikmedi.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

