Hande Erçel ve Barış Arduç'un 3. Kez Partner Olduğu Aşk ve Gözyaşı Dizisine Gelen Yorumlar

Hande Erçel ve Barış Arduç'un 3. Kez Partner Olduğu Aşk ve Gözyaşı Dizisine Gelen Yorumlar

Barış Arduç Hande Erçel yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.09.2025 - 00:33

ATV ekranları için hazırlanan Aşk ve Gözyaşı dizisi sonunda görücüye çıktı. Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olduğu dizi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisine gelen yorumlar neler?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı bugün (19 Eylül) seyirciye sunuldu.

ATV'nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı bugün (19 Eylül) seyirciye sunuldu.

İlk bölümüyle görücüye çıkan Aşk ve Gözyaşı, özellikle Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olmasıyla dikkat çekmişti. Kore uyarlaması olan dizinin ilk bölümü sosyal medyada son derece olumlu yorumlar aldı.

Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümüne gelen tepkileri sizler için derledik:

Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümüne gelen tepkileri sizler için derledik:
