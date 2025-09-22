onedio
58 Yaşındaki Kadın Gece Kulübünde Tanıştığı 18 Yaş Küçük Sevgilisi Tarafından 6,5 Milyon TL Dolandırıldı

Elif Sude Yenidoğan
22.09.2025 - 13:25

Müge Anlı canlı yayınına yine adeta şoke eden bir olay damga vurdu. 58 yaşındaki Fatma Güner, genç sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek programa katıldı. Kadının anlattıklarına göre üç yıl süren ilişki, sonunda büyük bir maddi kayıpla sonuçlanmıştı. Gelin detaylara geçelim…

Fatma Güner, söz konusu kişiyle ilk kez bir gece kulübünde tanıştığını anlattı.

Fatma Güner, söz konusu kişiyle ilk kez bir gece kulübünde tanıştığını anlattı.

Arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiği mekanda, genç adamın damsız içeri giremediği için kendilerinden rica ettiğini söyledi. Bu bahaneyle yanlarına gelen adamın, onlara içki ısmarlayarak sohbet etmeye başladığını dile getirdi. O gece genç adam, Fatma Güner’den telefon numarasını istemiş ve kısa süre sonra mesajlaşmalar başlamıştı. Zamanla bu iletişim her gün devam etti ve ilişkileri sevgililiğe dönüştü.

Genç adamın ilgisi ve samimiyeti karşısında Güner, evlilik hayalleri kurmaya başlamıştı. Ancak bu süreçte genç sevgilisi, çeşitli gerekçelerle kadından maddi destek istemeye başladı. Üç yıl boyunca süren bu ilişkinin sonunda Fatma Güner’in cebinden çıkan para tam 6,5 milyon TL oldu. Kadın, yaşadığı hayal kırıklığını Müge Anlı’nın canlı yayınında dile getirdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
