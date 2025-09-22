58 Yaşındaki Kadın Gece Kulübünde Tanıştığı 18 Yaş Küçük Sevgilisi Tarafından 6,5 Milyon TL Dolandırıldı

Arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiği mekanda, genç adamın damsız içeri giremediği için kendilerinden rica ettiğini söyledi. Bu bahaneyle yanlarına gelen adamın, onlara içki ısmarlayarak sohbet etmeye başladığını dile getirdi. O gece genç adam, Fatma Güner’den telefon numarasını istemiş ve kısa süre sonra mesajlaşmalar başlamıştı. Zamanla bu iletişim her gün devam etti ve ilişkileri sevgililiğe dönüştü.

Genç adamın ilgisi ve samimiyeti karşısında Güner, evlilik hayalleri kurmaya başlamıştı. Ancak bu süreçte genç sevgilisi, çeşitli gerekçelerle kadından maddi destek istemeye başladı. Üç yıl boyunca süren bu ilişkinin sonunda Fatma Güner’in cebinden çıkan para tam 6,5 milyon TL oldu. Kadın, yaşadığı hayal kırıklığını Müge Anlı’nın canlı yayınında dile getirdi.