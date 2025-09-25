Ufotable Yine Şaşırtmadı! Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi Film İncelemesi

Demon Slayer evreni her adımıyla heyecan yaratmayı başardı. Mugen Train sonrası beklentiler iyice yükselmişti ve Sonsuzluk Kalesi de bu beklentilerin üstüne geldi. Ama 155 dakika süren bu film bir yandan muazzam animasyon ve dövüşlerle büyülerken, diğer yandan 'yine mi flashback?' dedirten anlarıyla yorabiliyor. Peki film gerçekten beklentileri karşıladı mı, yoksa sadece final üçlemesinin uzun bir giriş bölümü mü oldu? Gelin birlikte bakalım.

Dikkat, bu inceleme bol bol spoiler içerir. Eğer henüz filmi izlemediyseniz, aşağıya kaydırmamanızda fayda var. İyi okumalar!