Eda Ece 1.5 Yaşındaki Kızı Mina'nın Yüzünü Neden Sakladığını Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.10.2025 - 23:34

Geçtiğimiz saatlerde 2. sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen ünlü oyuncu Eda Ece, 1.5 yaşındaki minik kızı Mina'nın yüzünü neden sakladığını açıkladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle kalbimizi çalan, duru güzelliği, zarafeti ve cana yakınlığıyla hayran bırakan Eda Ece'yi tanımayan yoktur.

Uzunca bir süre basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraberlik yaşayan Eda Ece 2023 Haziran'da 'Sonsuza dek evet' demiş, 2023 yılına damgasını vuran ünlülerle dolup taşan düğünüyle gündeme bomba gibi oturmuştu. 

Yılın düğününden kısa bir süre sonra yılın bebek haberi de gelmişti.

Eda Ece, Mina İpek ismini verdiği minik kızını 4 Nisan 2024'te kucağına aldı.

Mina İpek'ten sonra annelik molası veren Eda Ece, ekranlara Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri koltuğunda geri dönmüştü. Şimdilerde yeni bir projeyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Eda Ece, İki Dakika Creative House’un üstlendiği Türkiye’de bugüne dek yapılmış en yüksek prodüksiyonlu dikey dizisi 'Yeni Nesil Aile'de rol alacak. 

Bmag uygulamasında ve İki Dakika Creative House’un Instagram, TikTok ve YouTube Shorts hesaplarında izleyiciyle buluşacak. Haliyle şimdilerde onu sık sık nereye baksak orada görüyoruz!

Eda Ece, geçtiğimiz saatlerde 2. sayfa muhabirleri tarafından bir davette görüntülendi. Kızı Mina'nın yüzünü neden sakladığıyla ilgili de ilk kez konuştu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
