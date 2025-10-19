onedio
"Biraz Limona Benzedim" Diyen Influencer Duygu German'ın Son Pozu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.10.2025 - 20:08

Sosyal medya fenomeni Duygu German, geçtiğimiz saatlerde X hesabından 'Biraz limona benzedim' notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. Son haline yorum yağdı!

Sosyal medyaya biraz hakimseniz Duygu German'a da daha önce denk gelmişsinizdir.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Duygu German, takipçileri tarafından oldukça sevilen isimlerden. 

Paylaştığı pozlar ve su gibi güzelliğiyle sık sık gündeme oturan Duygu German'ı en son Lucas Torreira'yla aşk yaşadığı iddiasıyla konuşmuştuk. 

Oyuncu Devrim Özkan ile hem magazin hem de futbol gündeminden düşmeyen ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira'nın yeni aşkının Duygu German olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Fakat yalanlama kısa süre içinde geldi; Duygu German, yalnızca bir iş birliği için bir araya geldiklerini açıklamıştı.

Duygu German, bu sefer de geçtiğimiz saatlerde X hesabından paylaştığı pozla gündeme oturdu.

Sapsarı saçlarıyla sarı bir elbise giyen ve kendini limona benzeten Duygu German'ın pozu kısa sürede milyonları kendine çekmeyi başardı. 

Güzelliği yine ve yeniden hayran bırakırken Duygu German, bazıları tarafından Türkiye'nin en güzel kadını ilan edildi. Kadınların canı da bir miktar sıkıldı...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Üstelik pek de mütevazıydı. "Türkiye'nin en güzel kadını" yazan kullanıcılardan birine cevap vermeyi ihmal etmedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
