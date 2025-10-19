"Biraz Limona Benzedim" Diyen Influencer Duygu German'ın Son Pozu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Sosyal medya fenomeni Duygu German, geçtiğimiz saatlerde X hesabından 'Biraz limona benzedim' notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. Son haline yorum yağdı!
Sosyal medyaya biraz hakimseniz Duygu German'a da daha önce denk gelmişsinizdir.
Duygu German, bu sefer de geçtiğimiz saatlerde X hesabından paylaştığı pozla gündeme oturdu.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Üstelik pek de mütevazıydı. "Türkiye'nin en güzel kadını" yazan kullanıcılardan birine cevap vermeyi ihmal etmedi.
Neresi güzel Allah aşkına sarışın herkes güzel değildir bu kız da bunun örneği ve evet kıskanmıyorum 😁