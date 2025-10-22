onedio
Aile Draması: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kız Kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi!

Ecem Dalgıçoğlu
22.10.2025 - 13:09

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ ile gündeme geldi. Sunucu İlknur Özkuş’un iddiasına göre, Melisa Dilara Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. 

Kıvanç Tatlutuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddia edildi.

Sunucu İlknur Özkuş’un haberine göre, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un, Hendek Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu iddia edildi. Kız kardeş Tatlıtuğ'un eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı için cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Aileye yakın bir kaynak ise Tatlutuğ'un kardeşinin geçtiğimiz gün tahliye edildiğini söyledi.

Sunucu İlknur Özkuş'un o iddiada bulunduğu anları şöyle bırakıyoruz:

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
