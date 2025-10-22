Son Haliyle Dikkat Çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemler Göze Battı!
Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra ATV ekranlarında yayınlanacak yeni dizisi A.B.İ – Aile Bir İmtihandır ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile ekranlara gelecek oyuncu, geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikte dikkatleri üzerine çekti.
Oyuncunun yüzündeki değişim, sosyal medyada botoks ve dolgu gibi estetik müdahale yaptırdığı eleştirilerini de beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra ilk kez ATV'nin yeni dizisi "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gece gerçekleşen Esquire Man At His Best etkinliğine katılan Kenan İmirzalıoğlu kırmızı halıya damga vuran oyunculardan biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın