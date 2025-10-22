onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Haliyle Dikkat Çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemler Göze Battı!

Son Haliyle Dikkat Çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlemler Göze Battı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.10.2025 - 10:53

Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra ATV ekranlarında yayınlanacak yeni dizisi A.B.İ – Aile Bir İmtihandır ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile ekranlara gelecek oyuncu, geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikte dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncunun yüzündeki değişim, sosyal medyada botoks ve dolgu gibi estetik müdahale yaptırdığı eleştirilerini de beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra ilk kez ATV'nin yeni dizisi "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra ilk kez ATV'nin yeni dizisi "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacakları öğrenilen, bölüm başı alacakları ücretle de dudak uçuklatan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinden haftalık 4 milyon 250 bin TL kazanacağı öğrenilmişti.

ABİ dizisinin senaryosunun da başrollerin yaş farkı yüzünden değiştiği ortaya çıkmıştı. Detaylardan bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gece gerçekleşen Esquire Man At His Best etkinliğine katılan Kenan İmirzalıoğlu kırmızı halıya damga vuran oyunculardan biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın