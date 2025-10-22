onedio
Makyajı Dikkat Çekti: Tamamen Transparan Elbisesiyle Podyumda Yürüyen Şevval Şahin Geceye Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
22.10.2025 - 08:48

Türkiye’nin en dikkat çeken modellerinden biri olan Şevval Şahin, son dönemde yer aldığı defilelerle sıkça adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle olduğu kadar kendine güvenen duruşuyla da öne çıkan Şahin, bu kez genç tasarımcı Efe Batur’un “La Nuit Rouge” adlı defilesinde podyuma çıktı. Gecenin en çok konuşulan ismi olan Şevval Şahin'in taşıdığı transparan elbiseler, makyajı ve yürüyüşü odak noktası oldu!

Miss Turkey tacını takarak adını ilk kez geniş kitlelere duyuran Şevval Şahin, bugün Türkiye’nin en tanınan modellerinden biri olarak moda dünyasında parlamaya devam ediyor.

Zarif fiziği, kendine özgü tarzı ve özgüveniyle yalnızca podyumlarda değil, sosyal medyada da büyük ilgi gören Şahin ne yapsa ayrı olay oluyor!

Fit vücudu, uzun bacakları ve ince hatlarıyla modellikteki başarısını taçlandıran Şevval Şahin, aynı zamanda cesur moda tercihleriyle de gündemden düşmüyor.

Geceye damga vuran isim ise hiç kuşkusuz Şevval Şahin’di. Şahin, transparan detaylara sahip cesur elbisesiyle podyumda dikkatleri üzerine çekti.

Şahin'in yürüyüşü bazı kullanıcıların diline düştü!

