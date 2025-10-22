Makyajı Dikkat Çekti: Tamamen Transparan Elbisesiyle Podyumda Yürüyen Şevval Şahin Geceye Damga Vurdu!
Türkiye’nin en dikkat çeken modellerinden biri olan Şevval Şahin, son dönemde yer aldığı defilelerle sıkça adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle olduğu kadar kendine güvenen duruşuyla da öne çıkan Şahin, bu kez genç tasarımcı Efe Batur’un “La Nuit Rouge” adlı defilesinde podyuma çıktı. Gecenin en çok konuşulan ismi olan Şevval Şahin'in taşıdığı transparan elbiseler, makyajı ve yürüyüşü odak noktası oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miss Turkey tacını takarak adını ilk kez geniş kitlelere duyuran Şevval Şahin, bugün Türkiye’nin en tanınan modellerinden biri olarak moda dünyasında parlamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fit vücudu, uzun bacakları ve ince hatlarıyla modellikteki başarısını taçlandıran Şevval Şahin, aynı zamanda cesur moda tercihleriyle de gündemden düşmüyor.
Geceye damga vuran isim ise hiç kuşkusuz Şevval Şahin’di. Şahin, transparan detaylara sahip cesur elbisesiyle podyumda dikkatleri üzerine çekti.
Şahin'in yürüyüşü bazı kullanıcıların diline düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın