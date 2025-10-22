Makyajı Dikkat Çekti: Tamamen Transparan Elbisesiyle Podyumda Yürüyen Şevval Şahin Geceye Damga Vurdu!

Türkiye’nin en dikkat çeken modellerinden biri olan Şevval Şahin, son dönemde yer aldığı defilelerle sıkça adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle olduğu kadar kendine güvenen duruşuyla da öne çıkan Şahin, bu kez genç tasarımcı Efe Batur’un “La Nuit Rouge” adlı defilesinde podyuma çıktı. Gecenin en çok konuşulan ismi olan Şevval Şahin'in taşıdığı transparan elbiseler, makyajı ve yürüyüşü odak noktası oldu!