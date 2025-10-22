Cama Karşı Verdiği Bornozlu Pozdaki "Gölge" Detayıyla Gündem Olan Çağlar Ertuğrul'dan Açıklama Geldi!
Uzun yıllardır ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, bu sefer ekranların değil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Medcezir’den Teşkilat’a, Kurt Seyit ve Şura’dan Fazilet Hanım ve Kızları’na kadar birçok başarılı projede rol alan Ertuğrul, yakışıklılığı ve Jake Gyllenhaal’e benzerliğiyle de konuşuluyordu.
Ancak bu kez gündeme geliş nedeni biraz farklı: Evinde çekildiği bir fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu! Paylaşılan o karede, bornozunu açarak camın önünde duran Çağlar Ertuğrul'un koltuğuna yansıyan “gölge” ise ayrı olay olmuştu. Çağlar Ertuğrul bornozlu pozuyla ilgili açıklamada bulundu.
Oyuncu Çağlar Ertuğrul'un bornozlu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Çağlar Ertuğrul ortaya atılan o kare sonrası sosyal medya hesabından TikTok profilini paylaşarak açıklamada bulundu.
Çağlar Ertuğrul, TikTok'ta paylaşılan bornozlu karenin, adına açılmış bir hesap tarafından paylaşıldığını, hesabın kendisine ait olmadığını açıkladı.
