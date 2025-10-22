onedio
Cama Karşı Verdiği Bornozlu Pozdaki "Gölge" Detayıyla Gündem Olan Çağlar Ertuğrul'dan Açıklama Geldi!

Cama Karşı Verdiği Bornozlu Pozdaki "Gölge" Detayıyla Gündem Olan Çağlar Ertuğrul'dan Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.10.2025 - 09:32

Uzun yıllardır ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, bu sefer ekranların değil, sosyal medyanın gündemine oturdu. Medcezir’den Teşkilat’a, Kurt Seyit ve Şura’dan Fazilet Hanım ve Kızları’na kadar birçok başarılı projede rol alan Ertuğrul, yakışıklılığı ve Jake Gyllenhaal’e benzerliğiyle de konuşuluyordu.

Ancak bu kez gündeme geliş nedeni biraz farklı: Evinde çekildiği bir fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu! Paylaşılan o karede, bornozunu açarak camın önünde duran Çağlar Ertuğrul'un koltuğuna yansıyan “gölge” ise ayrı olay olmuştu. Çağlar Ertuğrul bornozlu pozuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'un bornozlu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ertuğrul, bornozunu açıp rezidansının camından verdiği pozun '@caglaretugrulofficial1' isimli bir TikTok hesabından paylaşılmasının ardından gündeme oturmuştu.

Bu kare, oyuncu özellikle arka planda oluşan gölgesiyle dikkat çekmiş ve kısa sürede sosyal medyada birçok etkileşim almıştı.

Çağlar Ertuğrul ortaya atılan o kare sonrası sosyal medya hesabından TikTok profilini paylaşarak açıklamada bulundu.

Daha önce yaptığı paylaşımlar ve mizah anlayışıyla sık sık sosyal medyada gündem olan Çağlar Ertuğrul o kare hakkında açıklamada bulunamadan edemedi.

Çağlar Ertuğrul, TikTok'ta paylaşılan bornozlu karenin, adına açılmış bir hesap tarafından paylaşıldığını, hesabın kendisine ait olmadığını açıkladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
