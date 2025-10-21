The Good Place'in Eleanor'u Kristen Bell'in Kocasıyla Yaptığı Paylaşımın Altına Düştüğü Not Kan Dondurdu!
Amerikalı ünlü oyuncu Kristen Bell, Netflix dizisi Nobody Wants This ile gündemdeyken, sosyal medyada eşi Dax Shepard ile yaptığı bir paylaşım büyük tartışma yarattı. Eşiyle 12. evlilik yıldönümlerine kutlamak için paylaşımda bulunan oyuncunun o karenin altına düştüğü not tepkilerin hedefi oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kristen Bell, şimdilerde Netflix'in romantik komedi dizisi Nobody Wants This'in ikinci sezonunda başrol Joanne Williams karakterini canlandırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Kristen Bell ve eşi Dax Shepard, 12. evlilik yıldönümlerini kutlamak için sosyal medyada paylaştıkları bir gönderiyle büyük bir tartışma başlattı.
O açıklamayı gören X kullanıcıları ise okuduklarına inanamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın