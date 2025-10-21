onedio
The Good Place'in Eleanor'u Kristen Bell'in Kocasıyla Yaptığı Paylaşımın Altına Düştüğü Not Kan Dondurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.10.2025 - 16:26

Amerikalı ünlü oyuncu Kristen Bell, Netflix dizisi Nobody Wants This ile gündemdeyken, sosyal medyada eşi Dax Shepard ile yaptığı bir paylaşım büyük tartışma yarattı. Eşiyle 12. evlilik yıldönümlerine kutlamak için paylaşımda bulunan oyuncunun o karenin altına düştüğü not tepkilerin hedefi oldu.

Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kristen Bell, şimdilerde Netflix'in romantik komedi dizisi Nobody Wants This'in ikinci sezonunda başrol Joanne Williams karakterini canlandırıyor.

The Good Place dizisinde canlandırdığı başrolle büyük beğeni toplayan Kristen Bell'in evlilik yıldönümlerini kutlamak için Instagram’da yaptığı paylaşım, özellikle Aile İçi Şiddet Farkındalık Ayı’na denk gelmesi nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Oyuncu Kristen Bell ve eşi Dax Shepard, 12. evlilik yıldönümlerini kutlamak için sosyal medyada paylaştıkları bir gönderiyle büyük bir tartışma başlattı.

Bu paylaşımın altına Kristen Bell'in eşinin kendisi hakkında kullandığı 'Seni öldürmem... Birçok erkek, bir noktada karılarını öldürdü. Beni öldürmem için ağır şekilde teşvik edilsem de, asla yapmam,' şeklindeki sözleri paylaşması çiftin tepki çekmesine neden oldu.

Bunun üzerine Kristen Bell, gönderisinin yorumlarını kapatmak zorunda kaldı.

O açıklamayı gören X kullanıcıları ise okuduklarına inanamadı!

