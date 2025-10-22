onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Avukatı Açıkladı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Cezaevine Girme Nedeni Belli Oldu!

Avukatı Açıkladı: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Cezaevine Girme Nedeni Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.10.2025 - 15:40

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, sosyal medyada gündeme gelen tutuklanma iddialarıyla ilgili olarak avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Avukat İbrahim Halil Ateş, cezaevi sürecinin detaylarını paylaştı ve Melisa Dilara Tatlıtuğ’un kısa süreli tutukluluk sonrası serbest bırakıldığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiaları gündeme damga vurdu.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiaları gündeme damga vurdu.

Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi'nde tutuklu olduğunu ve bu bilgiyi cezaevinde aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini idda etti.

Melisa Dilara Tatlıtuğ hakkında özel bir tartışma sırasında yaşanan sözlü anlaşmazlık sonucunda karşı tarafın şikayeti üzerine adli süreç başlatıldığı ortaya çıktı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Tatlıtuğ’un avukatından açıklama geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Tatlıtuğ’un avukatından açıklama geldi!

'Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır.

Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır.

Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz, usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Av. İbrahim Halil Ateş'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın