Eşref Rüya'nın Yıldızı Çağatay Ulusoy Milyonluk Yatırımıyla Yakışıklı Oyuncuya Komşu Oldu!
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/life/koyden-...
Akşam'ın haberine göre, şimdilerde Eşref Rüya'daki rolüyle beğeni toplayan Çağatay Ulusoy, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak için Lüleburgaz’da bir köy evi satın aldı. Yakışıklı oyuncu, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonunun sevilen yıldızı Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya dizisindeki rolüyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişki magazin sayfalarını süsleyen Çağatay Ulusoy, son olarak Lüleburgaz’da satın aldığı köy eviyle manşetlere yerleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın