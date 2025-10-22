onedio
Eşref Rüya'nın Yıldızı Çağatay Ulusoy Milyonluk Yatırımıyla Yakışıklı Oyuncuya Komşu Oldu!

Eşref Rüya'nın Yıldızı Çağatay Ulusoy Milyonluk Yatırımıyla Yakışıklı Oyuncuya Komşu Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
22.10.2025 - 15:03

Akşam'ın haberine göre, şimdilerde Eşref Rüya'daki rolüyle beğeni toplayan Çağatay Ulusoy, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak için Lüleburgaz’da bir köy evi satın aldı. Yakışıklı oyuncu, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu!

Türk televizyonunun sevilen yıldızı Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya dizisindeki rolüyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Türk televizyonunun sevilen yıldızı Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya dizisindeki rolüyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Kariyerine Adını Feriha Koydum ile adım atan Emir Sarrafoğlu karakteriyle gönülleri fetheden, ardından Medcezir’de Yaman Koper olarak izleyiciyi ekrana kilitleyen Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref Rüya dizisindeki Eşref karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Malbora'yı sosyal medya hesabında paylaşan Çağatay Ulusoy'un bu hamlesi ise gündeme damga vurmuştu.

Sevgilisini tiyatro oyununda yalnız bırakmayan Çağatay Ulusoy'un o anlarından bahsetmiştik:

Oyuncu Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişki magazin sayfalarını süsleyen Çağatay Ulusoy, son olarak Lüleburgaz’da satın aldığı köy eviyle manşetlere yerleşti.

Oyuncu Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişki magazin sayfalarını süsleyen Çağatay Ulusoy, son olarak Lüleburgaz’da satın aldığı köy eviyle manşetlere yerleşti.

Akşam'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yakın dostluğu şimdi komşulukla taçlandı. Lüleburgaz’da köy evi satın alan Ulusoy'un Tatlıtuğ’un yaşadığı bölgeye taşındığı öğrenildi. Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 3 milyon 500 bin TL alan Çağatay Ulusoy'un iki katlı köy evinde arkadaşlarını sık sık ağırladığı ve bahçesinde pizza yaptığı ortaya çıkarken oyuncunun yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile de vakit geçirdiği ortaya çıktı.

