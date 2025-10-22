Ebru Gündeş'in Eski Eşi Murat Özdemir'le Aşk Yaşadığı Söylenen Elif Buse Doğan'dan İhanet İddialarına Yanıt
Elif Buse Doğan, son günlerde magazin gündemine Murat Özdemir ile aşk iddialarıyla düşmüştü. Ardından ihanet iddiaları çıkan şarkıcı ilk kez açıklamada bulundu. Doğan, Murat Özdemir ile çıkan aşk iddialarına açıklık getirirken, özellikle Ebru Gündeş ile boşanmasının “ihanet” nedeniyle gerçekleştiği yönündeki söylentilere de noktayı koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan arasında aşk yaşandığına dair iddialar, son günlerde magazin gündemine resmen damga vurdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elif Buse Doğan, yaptığı açıklamada, Murat Özdemir ile yalnızca 10 gün önce arkadaş grubu aracılığıyla tanıştığını belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın