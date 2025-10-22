onedio
Ebru Gündeş'in Eski Eşi Murat Özdemir'le Aşk Yaşadığı Söylenen Elif Buse Doğan'dan İhanet İddialarına Yanıt

Ebru Gündeş'in Eski Eşi Murat Özdemir'le Aşk Yaşadığı Söylenen Elif Buse Doğan'dan İhanet İddialarına Yanıt

22.10.2025 - 12:33

Elif Buse Doğan, son günlerde magazin gündemine Murat Özdemir ile aşk iddialarıyla düşmüştü. Ardından ihanet iddiaları çıkan şarkıcı ilk kez açıklamada bulundu. Doğan, Murat Özdemir ile çıkan aşk iddialarına açıklık getirirken, özellikle Ebru Gündeş ile boşanmasının “ihanet” nedeniyle gerçekleştiği yönündeki söylentilere de noktayı koydu.

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan arasında aşk yaşandığına dair iddialar, son günlerde magazin gündemine resmen damga vurdu!

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan arasında aşk yaşandığına dair iddialar, son günlerde magazin gündemine resmen damga vurdu!

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 27 Eylül 2025 tarihinde tek celsede anlaşmalı olarak boşanmış, ayrılığın ardından 17 Ekim Cuma günü Murat Özdemir'in şarkıcı Elif Buse Doğan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Snop Magazin’in iddiasına göre, Gündeş'in, Özdemir ve Doğan arasındaki mesajlaşmaları yakaladıktan sonra hukuki yollara başvurduğu iddia edilmişti. Ancak Elif Buse Doğan, hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki ihanet iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Elif Buse Doğan, yaptığı açıklamada, Murat Özdemir ile yalnızca 10 gün önce arkadaş grubu aracılığıyla tanıştığını belirtti.

Elif Buse Doğan, yaptığı açıklamada, Murat Özdemir ile yalnızca 10 gün önce arkadaş grubu aracılığıyla tanıştığını belirtti.

'Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum.

Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum.

Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, “boşanmaya sebep olduğum” yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm.'

