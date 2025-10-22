Türkiye'yi Terk Edip Yurt Dışına Taşınınca "Ev Erkeği" Olan Hakan Hepcan'ın Anlattıkları X'te Gündem Oldu!
Vine platformunda paylaştığı kısa videolarla ve 'cocumuyo' sözüyle tanınırlık kazanan Hakan Hepcan bir süredir yurt dışında yaşıyordu. Televizyon kariyerine Okan Bayülgen'in ekibinde yer alarak başlayan ve NTV'de yayınlanan 'Bi’ Dünya Şov' adlı programın sunuculuğunu üstlenen Hakan Hepcan Elitsa Alexieva ile Norveç'te dünyaevine girmişti.
Testo Taylan'ın YouTube kanalına konuk olan Hakan Hepcan'ın yurt dışına taşındıktan sonra yaşadıklarını anlattığı anlar X'te gündem oldu.
İşte o anlar:
Evliliğinde aldığı sorumlulukları kaldıramadığını söyleyen Hakan Hepcan, Norveç'teki kapalı havadan sıkıldığını da itiraf etti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
