Türkiye'yi Terk Edip Yurt Dışına Taşınınca "Ev Erkeği" Olan Hakan Hepcan'ın Anlattıkları X'te Gündem Oldu!

22.10.2025 - 11:54

Vine platformunda paylaştığı kısa videolarla ve 'cocumuyo' sözüyle tanınırlık kazanan Hakan Hepcan bir süredir yurt dışında yaşıyordu. Televizyon kariyerine Okan Bayülgen'in ekibinde yer alarak başlayan ve NTV'de yayınlanan 'Bi’ Dünya Şov' adlı programın sunuculuğunu üstlenen Hakan Hepcan Elitsa Alexieva ile Norveç'te dünyaevine girmişti.

Testo Taylan'ın YouTube kanalına konuk olan Hakan Hepcan'ın yurt dışına taşındıktan sonra yaşadıklarını anlattığı anlar X'te gündem oldu.

İşte o anlar:

Evliliğinde aldığı sorumlulukları kaldıramadığını söyleyen Hakan Hepcan, Norveç'teki kapalı havadan sıkıldığını da itiraf etti.

'Ev erkeği oldum' şeklinde konuşan Hakan Hepcan açıklamlarıyla X'te gündeme oturmasının ardından eski eşi Elitsa Alexieva'dan göndermeli bir paylaşım geldi!

