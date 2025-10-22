onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ödül Törenine Yüzü Kapalı Katılan Kim Kardashian'ın İçine Çöken Kaburgaları Dikkat Çekti!

Ödül Törenine Yüzü Kapalı Katılan Kim Kardashian'ın İçine Çöken Kaburgaları Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.10.2025 - 14:07

Kırmızı halının en merak edilen isimlerinden biri olan Kim Kardashain bu kez de 2025 Academy Museum Gala’da yaptığı girişle sosyal medyayı salladı! 

Kim Kardashian, gala gecesine Maison Margiela Sonbahar 2025 Couture koleksiyonundan tercih ettiği elbiseyle katıldı. Ama işin asıl şoke eden detay yüzünü tamamen kapatan maske ve içe göçen kaburgaları oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kim Kardashian, katıldığı kırmızı halılarla ve estetik müdahalelerle adından bahsettiriyor.

Dünya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kim Kardashian, katıldığı kırmızı halılarla ve estetik müdahalelerle adından bahsettiriyor.

2019 Met Gala’sını hatırlayanlar bilir, Kim Kardashian o yıl kırmızı halıya Thierry Mugler imzalı, vücuduna yapışan elbisesiyle çıkmıştı. Kardashian'ın korse benzeri kıyafetle belirgin hale gelen beli ve kaburgaları internet bir anda “kaburga operasyonu” teorileriyle dolup taşmıştı.

18 Ekim 2025 tarihinde Los Angeles’ta gerçekleşen Academy Museum Gala’da, Maison Margiela Sonbahar 2025 Couture ile boy gösteren Kim Kardashian'ın tarzı dikkat çekmişti.

18 Ekim 2025 tarihinde Los Angeles’ta gerçekleşen Academy Museum Gala’da, Maison Margiela Sonbahar 2025 Couture ile boy gösteren Kim Kardashian'ın tarzı dikkat çekmişti.

Kim’in kaburgalarının altındaki derinlik ve “içine çökmüş” görüntü ise dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın