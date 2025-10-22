Ödül Törenine Yüzü Kapalı Katılan Kim Kardashian'ın İçine Çöken Kaburgaları Dikkat Çekti!

Kırmızı halının en merak edilen isimlerinden biri olan Kim Kardashain bu kez de 2025 Academy Museum Gala’da yaptığı girişle sosyal medyayı salladı!

Kim Kardashian, gala gecesine Maison Margiela Sonbahar 2025 Couture koleksiyonundan tercih ettiği elbiseyle katıldı. Ama işin asıl şoke eden detay yüzünü tamamen kapatan maske ve içe göçen kaburgaları oldu!