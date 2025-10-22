Ödül Törenine Yüzü Kapalı Katılan Kim Kardashian'ın İçine Çöken Kaburgaları Dikkat Çekti!
Kırmızı halının en merak edilen isimlerinden biri olan Kim Kardashain bu kez de 2025 Academy Museum Gala’da yaptığı girişle sosyal medyayı salladı!
Kim Kardashian, gala gecesine Maison Margiela Sonbahar 2025 Couture koleksiyonundan tercih ettiği elbiseyle katıldı. Ama işin asıl şoke eden detay yüzünü tamamen kapatan maske ve içe göçen kaburgaları oldu!
Dünya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kim Kardashian, katıldığı kırmızı halılarla ve estetik müdahalelerle adından bahsettiriyor.
18 Ekim 2025 tarihinde Los Angeles’ta gerçekleşen Academy Museum Gala’da, Maison Margiela Sonbahar 2025 Couture ile boy gösteren Kim Kardashian'ın tarzı dikkat çekmişti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
