Bez Bebek'in Çocuk Oyuncusuydu: Asena Keskinci'nin Son Hali Övgü Yağmuruna Tutuldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.10.2025 - 09:31

Bir dönemin fenomen dizisi Bez Bebek’te canlandırdığı “Yağmur” karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, yıllar sonra yeniden gündemde! Çocuk yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Keskinci’nin son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güzelliği ve zarafetiyle övgü dolu yorumlar alan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Asena Keskinci, çocuk oyuncu olarak çıktığı yolda, Bez Bebek’le geniş kitlelere ulaşmış, sonrasında Masumiyet ve Ah Nerede gibi projelerde adını duyurmaya devam etmişti.

2025 yılında Bağlantı Hatası filmiyle sinemaya dönüş yapan Asena Keskinci gözümüzün önünde büyümesine rağmen her seferine güzelliğiyle büyümeye devam ediyor.

Yeni Türk filmi Bağlantı Hatası, dün akşam gerçekleşen galasıyla heyecan yarattı.

