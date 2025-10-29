onedio
Her Lafı Ayrı Bomba: Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Selin Yağcıoğlu ve Eski Sevgilisi Mehtap Algül Birbirine Girdi!

Her Lafı Ayrı Bomba: Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Selin Yağcıoğlu ve Eski Sevgilisi Mehtap Algül Birbirine Girdi!

29.10.2025 - 08:51

Kerem Bürsin ve fenomen Selin Yağcıoğlu’nun aşkı magazin gündemini sarsmaya devam ediyor! Önce ikili hakkında ortaya atılan aşk iddiaları konuşulmuş, ardından Selin Yağcıoğlu’nun Kerem Bürsin’in evinden yaptığı paylaşım bu söylentileri doğrulamıştı. Ancak olaylar burada bitmedi… Yağcıoğlu’nun, Bürsin’in eski sevgilisi Mehtap Algül’le yakın arkadaş olması nedeniyle sosyal medyada linç dalgası başladı. Peş peşe gelen açıklamalar tansiyonu düşürmeye yetmezken, Mehtap Algül’ün yaptığı son açıklamalar ise adeta bomba etkisi yarattı.

Son günlerde magazin gündemi, Kerem Bürsin ile fenomen Selin Yağcıoğlu’nun sürpriz aşk haberiyle çalkalanıyor.

Yağcıoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Bürsin’in evinden yaptığı paylaşım, dedikoduları adeta doğrulamıştı. Ancak bu aşk iddiasını daha da çetrefilli hale getiren detay, Selin Yağcıoğlu’nun yakın arkadaşı Mehtap Algül’ün bir dönem Kerem Bürsin’le aşk yaşamış olması oldu. Sosyal medyada “yakın arkadaşının eski sevgilisiyle aşk” tepkileri yükselirken, Selin Yağcıoğlu’nun konuyu Algül’le konuştuğunu ve ondan adeta “izin aldığını” ima eden açıklaması ortalığı daha da karıştırdı. Bunun üzerine sessizliğini bozan Mehtap Algül, hem adının olaylara karıştırılmasından hem de özel konuşmalarının gündem yapılmasından rahatsızlığını dile getirdi.

Kerem Bürsin ile geçmişte aşk yaşayan Mehtap Algül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yaşananları anlattı.

Selin Yağcıoğlu'nun kendisine attığı mesajlardan bahseden Mehtap Algül kendisine Kerem Bürsin'in sevgilisinden gelen o talepten bahsetti.

Adının magazin sayfalarında ve Selin Yağcıoğlu'nun yaptığı açıklamalarda geçmesinden rahatsız olan Mehtap Algül böyle sitem etti.

Bu açıklamaların ardından Selin Yağcıoğlu ve Mehtap Algül sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.

Bir kullanıcının “İnsan yakın arkadaşının eski sevgilisiyle olup da yakın arkadaşına kalp at der mi?” diyerek Selin’e tepki göstermesinin ardından Yağcıoğlu'nun beğendiği yorumlar Mehtap Algül'ün bu paylaşımlarına gönderme olarak algılandı.

