Her Lafı Ayrı Bomba: Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Selin Yağcıoğlu ve Eski Sevgilisi Mehtap Algül Birbirine Girdi!

Yağcıoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Bürsin’in evinden yaptığı paylaşım, dedikoduları adeta doğrulamıştı. Ancak bu aşk iddiasını daha da çetrefilli hale getiren detay, Selin Yağcıoğlu’nun yakın arkadaşı Mehtap Algül’ün bir dönem Kerem Bürsin’le aşk yaşamış olması oldu. Sosyal medyada “yakın arkadaşının eski sevgilisiyle aşk” tepkileri yükselirken, Selin Yağcıoğlu’nun konuyu Algül’le konuştuğunu ve ondan adeta “izin aldığını” ima eden açıklaması ortalığı daha da karıştırdı. Bunun üzerine sessizliğini bozan Mehtap Algül, hem adının olaylara karıştırılmasından hem de özel konuşmalarının gündem yapılmasından rahatsızlığını dile getirdi.