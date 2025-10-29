Her Lafı Ayrı Bomba: Kerem Bürsin'in Yeni Aşkı Selin Yağcıoğlu ve Eski Sevgilisi Mehtap Algül Birbirine Girdi!
Kerem Bürsin ve fenomen Selin Yağcıoğlu’nun aşkı magazin gündemini sarsmaya devam ediyor! Önce ikili hakkında ortaya atılan aşk iddiaları konuşulmuş, ardından Selin Yağcıoğlu’nun Kerem Bürsin’in evinden yaptığı paylaşım bu söylentileri doğrulamıştı. Ancak olaylar burada bitmedi… Yağcıoğlu’nun, Bürsin’in eski sevgilisi Mehtap Algül’le yakın arkadaş olması nedeniyle sosyal medyada linç dalgası başladı. Peş peşe gelen açıklamalar tansiyonu düşürmeye yetmezken, Mehtap Algül’ün yaptığı son açıklamalar ise adeta bomba etkisi yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde magazin gündemi, Kerem Bürsin ile fenomen Selin Yağcıoğlu’nun sürpriz aşk haberiyle çalkalanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Bürsin ile geçmişte aşk yaşayan Mehtap Algül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yaşananları anlattı.
Selin Yağcıoğlu'nun kendisine attığı mesajlardan bahseden Mehtap Algül kendisine Kerem Bürsin'in sevgilisinden gelen o talepten bahsetti.
Adının magazin sayfalarında ve Selin Yağcıoğlu'nun yaptığı açıklamalarda geçmesinden rahatsız olan Mehtap Algül böyle sitem etti.
Bu açıklamaların ardından Selin Yağcıoğlu ve Mehtap Algül sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın