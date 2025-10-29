onedio
Paylaşıp Hemen Sildi: Sessizliğini Bozan Hande Erçel'den Eski Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Gözü Yaşlı Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
29.10.2025 - 13:20

Magazin gündeminin dikkat çeken çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Ağustos ayından bu yana ayrılık sonrası hamleleriyle manşetlere konu olmaya devam ediyor. Hakan Sabancı'yla fotoğraflarını silerek ayrılığı doğrulayan, konuya dair uzun süre sessiz kalan Hande Erçel, geçtiğimiz gece yaptığı ve kısa süre içinde sildiği paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Türkiye magazin gündeminin dikkat çeken çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisi birliktelikleri kadar ayrılıklarıyla da büyük sansasyon yaratmıştı.

Sosyal medya paylaşımları ve katıldıkları etkinliklerle sık sık gündeme gelen çift, Ağustos 2025 itibarıyla ayrılık sinyalleri vermiş ve 3 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Ayrılık nedeni ise öğrenilememiş, evlilikle sonuçlanması beklenen bu ilişkinin aniden bitmesi Arzu Sabancı'ya kadar sıçramıştı.

Hande Erçel’in Instagram’dan Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını silmesinin üzerine bu konu hakkında konuşmaktan kaçınmasının aksine Sabancı ise annesine gelen kötü yorumları kaldıramayarak açıklamada bulunmuştu.

Ayrılık sonrası Hande Erçel cephesinden ise dikkat çeken paylaşımlar yerine günlük hayatına kaldığı yerden devam ettiği paylaşımlar gelmişti.

@blogyağmuru'nun paylaşımına göre, Hande Erçel'in uzun süreli sessizliği geçtiğimiz gece yaptığı paylaşımla bozuldu. Kısa sürede 'Beni özledin mi?' notunu düştüğü o paylaşımı kaldıran Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya göndermede bulunduğu iddia edildi.

