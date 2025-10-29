Paylaşıp Hemen Sildi: Sessizliğini Bozan Hande Erçel'den Eski Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Gözü Yaşlı Gönderme!
Magazin gündeminin dikkat çeken çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Ağustos ayından bu yana ayrılık sonrası hamleleriyle manşetlere konu olmaya devam ediyor. Hakan Sabancı'yla fotoğraflarını silerek ayrılığı doğrulayan, konuya dair uzun süre sessiz kalan Hande Erçel, geçtiğimiz gece yaptığı ve kısa süre içinde sildiği paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye magazin gündeminin dikkat çeken çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisi birliktelikleri kadar ayrılıklarıyla da büyük sansasyon yaratmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılık sonrası Hande Erçel cephesinden ise dikkat çeken paylaşımlar yerine günlük hayatına kaldığı yerden devam ettiği paylaşımlar gelmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın