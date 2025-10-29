onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sümeyye Aydoğan'ın Oyuncu Sevgilisini Tanımayan Magazin Muhabirleri X'te Alay Konusu Oldu!

Sümeyye Aydoğan'ın Oyuncu Sevgilisini Tanımayan Magazin Muhabirleri X'te Alay Konusu Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.10.2025 - 12:27 Son Güncelleme: 29.10.2025 - 12:34

Oyuncu Atakan Hoşgören, yer aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmış isimlerden biri. İlk çıkışını 4N1K Yeni Başlangıçlar dizisinde canlandırdığı Ali Tekelioğlu karakteriyle yapan Hoşgören, Dönence dizisinde birlikte rol aldığı Sümeyye Aydoğan'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz gün 2. sayfa'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalanan Sümeyye Aydoğan'ın yanındaki Atakan Hoşgören'i tanımayan muhabirler ise fena dile düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören’in, Dönence dizisinde birlikte rol almaları sonrasında “set aşkı” yaşadıklarına dair iddialara karışmıştı.

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören’in, Dönence dizisinde birlikte rol almaları sonrasında “set aşkı” yaşadıklarına dair iddialara karışmıştı.

Oyuncu Sümeyye Aydoğan ile meslektaşı Atakan Hoşgören arasındaki ilişki söylentileri, tatil görüntüleriyle kısa sürede magazin gündemini sarmıştı.

Geçtiğimiz gün bir filmin galasına birlikte katılan ikili yeniden birlikte olduklarını gösterirken, muhabirlerin Atakan Hoşgören'i tanımaması X kullanıcılarının diline düştü!

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın