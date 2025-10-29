Sümeyye Aydoğan'ın Oyuncu Sevgilisini Tanımayan Magazin Muhabirleri X'te Alay Konusu Oldu!
Oyuncu Atakan Hoşgören, yer aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmış isimlerden biri. İlk çıkışını 4N1K Yeni Başlangıçlar dizisinde canlandırdığı Ali Tekelioğlu karakteriyle yapan Hoşgören, Dönence dizisinde birlikte rol aldığı Sümeyye Aydoğan'la aşk yaşamaya başlamıştı.
Geçtiğimiz gün 2. sayfa'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalanan Sümeyye Aydoğan'ın yanındaki Atakan Hoşgören'i tanımayan muhabirler ise fena dile düştü!
İşte o anlar:
Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören’in, Dönence dizisinde birlikte rol almaları sonrasında “set aşkı” yaşadıklarına dair iddialara karışmıştı.
