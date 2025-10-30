Resmen Gençleşmiş: Uzattığı Sakallarıyla Şirin Baba'ya Benzetilen Özcan Deniz Eski İmajına Geri Döndü!
Son Yemek adlı filmindeki rolü için sakallarını uzatan ve bambaşka bir görünümle karşımıza çıkan Özcan Deniz'in son haline benzetmeler gecikmemişti. Uzun sakallı haliyle bir süredir sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken Özcan Deniz, projenin çekimlerinin bitmesiyle sakallarını keserek eski imajına geri döndü.
Özcan Deniz, uzun süre menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile çekişmeli ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Son dönemde sakallarını uzatarak bambaşka bir görünüme bürünen Özcan Deniz, sosyal medyada Şirin Baba'ya benzetilmesiyle çok konuşulmuştu.
