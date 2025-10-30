onedio
Resmen Gençleşmiş: Uzattığı Sakallarıyla Şirin Baba'ya Benzetilen Özcan Deniz Eski İmajına Geri Döndü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.10.2025 - 17:51

Son Yemek adlı filmindeki rolü için sakallarını uzatan ve bambaşka bir görünümle karşımıza çıkan Özcan Deniz'in son haline benzetmeler gecikmemişti. Uzun sakallı haliyle bir süredir sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken Özcan Deniz, projenin çekimlerinin bitmesiyle sakallarını keserek eski imajına geri döndü.

Özcan Deniz, uzun süre menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile çekişmeli ilişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz ile uzun süredir süren anlaşmazlıklarının ardından, sanatçı sosyal medya üzerinden sert bir paylaşımda bulunarak, “Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil… Vefatınızda da orada olmayacağım… Tavsiyem ve vasiyetimdir: Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun' ifadelerini kullanmıştı. 

Ailesiyle yaşadığı gerginliklerle adını sıkça manşetlerde duyduğumuz Özcan Deniz şaşırtan bir imajla ortaya çıkmıştı.

Son dönemde sakallarını uzatarak bambaşka bir görünüme bürünen Özcan Deniz, sosyal medyada Şirin Baba'ya benzetilmesiyle çok konuşulmuştu.

Deniz'in uzun sakallı imajının yeni projesi için olduğunu öğrenilirken ünlü isim proje sonrası eski imajına geri döndü. Sakallarını kestiren Özcan Deniz'in yeni imajı ise 'Resmen gençlemiş!' dedirtti!

Siz ne düşünüyorsunuz?

