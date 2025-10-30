Hande Erçel'den Ayrılan Hakan Sabancı'nın Ünlü Sosyal Medya Fenomeniyle Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Geldi!

Genç fenomenin, ünlü iş insanı Allan Hakko ile Atina’da geçirdiği tatil sırasında aynı mekanda görüntülenmesi, aşk dedikodularını alevlendirmişti. İddialara göre Ecem ve Allan, başkentteki lüks bir gece kulübünde birlikte vakit geçirirken kameralara yansımıştı.

Daha önce moda ve stil içerikleriyle tanınan Ecem Oltulu, bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı iddialarına karışan Ecem Oltulu ise bu konuya dair henüz bir yorum yapmamıştı.