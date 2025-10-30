onedio
Hande Erçel'den Ayrılan Hakan Sabancı'nın Ünlü Sosyal Medya Fenomeniyle Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Geldi!

Hande Erçel'den Ayrılan Hakan Sabancı'nın Ünlü Sosyal Medya Fenomeniyle Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.10.2025 - 22:43

Hande Erçel’le ayrılığının ardından adı birçok aşk iddiasına karışan Hakan Sabancı, magazin gündemini bir kez daha salladı. Son olarak sosyal medyada Ecem Oltulu ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmış, bazı kullanıcılar ise “Ecem’e Arzu Sabancı’dan onay gelir mi?” sorusunu gündeme taşımıştı. Bu dedikodulara son noktayı @blogyağmuru koydu!

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Ecem Oltulu, magazin gündemine bir kez daha damga vurdu! Ama bu sefer Hakan Sabancı'yla karıştığı aşk iddialarıyla...

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Ecem Oltulu, magazin gündemine bir kez daha damga vurdu! Ama bu sefer Hakan Sabancı'yla karıştığı aşk iddialarıyla...

Genç fenomenin, ünlü iş insanı Allan Hakko ile Atina’da geçirdiği tatil sırasında aynı mekanda görüntülenmesi, aşk dedikodularını alevlendirmişti. İddialara göre Ecem ve Allan, başkentteki lüks bir gece kulübünde birlikte vakit geçirirken kameralara yansımıştı.

 Daha önce moda ve stil içerikleriyle tanınan Ecem Oltulu, bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı iddialarına karışan Ecem Oltulu ise bu konuya dair henüz bir yorum yapmamıştı.

Ecem Oltulu ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddialarına ise @blogyağmuru'ndan cevap geldi!

Ecem Oltulu ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddialarına ise @blogyağmuru'ndan cevap geldi!

Hande Erçel'le ayrılığı sonrası birkaç kez aşk iddialarına karışan, ayrılık nedeni olarak ise Arzu Sabancı gösterilen Hakan Sabancı'nın Ecem Oltulu ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı @blogyağmuru koydu!

'Ecem'e Arzu Sabancı'dan onay gelir' yorumuna 'Onaya gerek yok çünkü haber doğru değil.' şeklinde yanıt veren @blogyağmuru, Ecem Oltulu ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
