Hande Erçel'den Ayrılan Hakan Sabancı'nın Ünlü Sosyal Medya Fenomeniyle Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Geldi!
Hande Erçel’le ayrılığının ardından adı birçok aşk iddiasına karışan Hakan Sabancı, magazin gündemini bir kez daha salladı. Son olarak sosyal medyada Ecem Oltulu ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmış, bazı kullanıcılar ise “Ecem’e Arzu Sabancı’dan onay gelir mi?” sorusunu gündeme taşımıştı. Bu dedikodulara son noktayı @blogyağmuru koydu!
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Ecem Oltulu, magazin gündemine bir kez daha damga vurdu! Ama bu sefer Hakan Sabancı'yla karıştığı aşk iddialarıyla...
Ecem Oltulu ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddialarına ise @blogyağmuru'ndan cevap geldi!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
