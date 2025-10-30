onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Beklenen Mehdi Dizisinin Başrolü Alperen Duymaz Bıyık Bırakarak İmaj Değişikliğine Gitti!

Beklenen Mehdi Dizisinin Başrolü Alperen Duymaz Bıyık Bırakarak İmaj Değişikliğine Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.10.2025 - 21:14

Alperen Duymaz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, TRT tabii’nin iddialı projesi “Beklenen Mehdi” dizisinde başrolleri paylaşacak! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin çekimleri haftaya Şanlıurfa’da başlayacak. Son olarak bıyık bırakarak tarzında dikkat çeken bir değişikliğe giden yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni imajı, sosyal medyada gündem oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların karizmatik oyuncusu Alperen Duymaz, uzun süredir merakla beklenen yeni projesi “Beklenen Mehdi” için hazırlıklarını tamamladı! Alperen Duymaz’ın bıyıklı yeni hali ilk kez sosyal medyada paylaşıldı.

Dizinin açıklanan başrolleri sonrası gözler hemen ikilinin yaşına çevrildi. 32 yaşındaki Alperen Duymaz ile 20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışma yarattı.

Dizinin açıklanan başrolleri sonrası gözler hemen ikilinin yaşına çevrildi. 32 yaşındaki Alperen Duymaz ile 20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışma yarattı.

Dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken, yapımcılığını Gold Film üstleniyor. Kadroda Feyyaz Duman, Fatih Gühan ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi son dönemin popüler isimleri yer alıyor.

Ancak bu kez gündem yalnızca dizinin konusu değil, Alperen Duymaz'ın bıyık bırakarak yaptığı imaj değişikliği ve partneri Su Burcu Yazgı Coşkun’la aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine oturdu!

Özellikle Son Yaz dizisindeki Akgün Gökalp Taşkın karakteriyle hafızlara yerleşen Alperen Duymaz son imajıyla sevenlerin karşısına bambaşka biri olarak çıktı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın