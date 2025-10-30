Beklenen Mehdi Dizisinin Başrolü Alperen Duymaz Bıyık Bırakarak İmaj Değişikliğine Gitti!
Alperen Duymaz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, TRT tabii’nin iddialı projesi “Beklenen Mehdi” dizisinde başrolleri paylaşacak! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin çekimleri haftaya Şanlıurfa’da başlayacak. Son olarak bıyık bırakarak tarzında dikkat çeken bir değişikliğe giden yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni imajı, sosyal medyada gündem oldu!
Ekranların karizmatik oyuncusu Alperen Duymaz, uzun süredir merakla beklenen yeni projesi “Beklenen Mehdi” için hazırlıklarını tamamladı! Alperen Duymaz’ın bıyıklı yeni hali ilk kez sosyal medyada paylaşıldı.
Dizinin açıklanan başrolleri sonrası gözler hemen ikilinin yaşına çevrildi. 32 yaşındaki Alperen Duymaz ile 20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışma yarattı.
