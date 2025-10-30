X Hesabını Bayramdan Bayrama Kullanan Çağatay Ulusoy'un Paylaşımları Sosyal Medyada Goygoy Tufanı Estirdi
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Çağatay Ulusoy, yalnızca başarılı projeleriyle değil, sosyal medyadaki nadir paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Instagram ve X hesaplarını nadir kullanan ünlü oyuncu, yeni filmlerinin afişlerini ve fragmanlarını paylaşmanın yanı sıra, en büyük tutkusu olan balıkçılıkla ilgili gönderileriyle de dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Malbora’yı kutladığı paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Ulusoy, bu kez de X'ten yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla sosyal medyada goygoy konusu haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, 2025’in merakla beklenen filmlerinden “Uykucu” ile beyaz perdeye geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim asıl konumuza, konu sosyal medya olunca her zaman bir adım geride durmayı tercih eden, özel hayatını da gözlerden uzak yaşayan Çağatay Ulusoy'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı o paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın