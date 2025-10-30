onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
X Hesabını Bayramdan Bayrama Kullanan Çağatay Ulusoy'un Paylaşımları Sosyal Medyada Goygoy Tufanı Estirdi

X Hesabını Bayramdan Bayrama Kullanan Çağatay Ulusoy'un Paylaşımları Sosyal Medyada Goygoy Tufanı Estirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.10.2025 - 20:36

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Çağatay Ulusoy, yalnızca başarılı projeleriyle değil, sosyal medyadaki nadir paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Instagram ve X hesaplarını nadir kullanan ünlü oyuncu, yeni filmlerinin afişlerini ve fragmanlarını paylaşmanın yanı sıra, en büyük tutkusu olan balıkçılıkla ilgili gönderileriyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Malbora’yı kutladığı paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Ulusoy, bu kez de X'ten yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla sosyal medyada goygoy konusu haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, 2025’in merakla beklenen filmlerinden “Uykucu” ile beyaz perdeye geri döndü.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, 2025’in merakla beklenen filmlerinden “Uykucu” ile beyaz perdeye geri döndü.

Filmde, gizli bir örgütün tetikçisi Ferman karakterine hayat veren Ulusoy, Eşref Rüya'da olduğu gibi 29 Ekim'de vizyona giren filmiyle de ilk gününde rekor bir açılışa imza attı. 12 saatlik sürede 103 bin 880 kişilik gişe rakamına ulaşarak rekor kıran filmde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun uyumu da büyük beğeni topladı.

Diğer işlerinde olduğu gibi bu sezon yer aldığı yapımlarla da büyük başarılara koşan Çağatay Ulusoy'un özel hayatı da şu sıralar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni işlerinin galalarında ve ilk gösterimlerinde Aslıhan Malbora'yla birbirilerini bir an olsun yalnız bırakmayan yakışıklı oyuncunun yeni ilişkisi de ayrı bir mercek altına alınmış durumda.

Gelelim asıl konumuza, konu sosyal medya olunca her zaman bir adım geride durmayı tercih eden, özel hayatını da gözlerden uzak yaşayan Çağatay Ulusoy'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı o paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

Gelelim asıl konumuza, konu sosyal medya olunca her zaman bir adım geride durmayı tercih eden, özel hayatını da gözlerden uzak yaşayan Çağatay Ulusoy'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı o paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

Instagram ve X hesaplarını genellikle yeni projelerinin afişlerini, fragmanlarını paylaşmak için kullanan Çağatay Ulusoy zaman zaman da en büyük hobisi olan balıkçılık paylaşımlarında bulunuyor, yakından takip edenler bilir.

Hatta, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Malbora'yı sosyal medya hesabından kutlayan Çağatay Ulusoy'un bu hareketi de büyük şok etkisi yaratmıştı. X hesabından 2024 senesinde 29 Ekim paylaşımında bulunan Ulusoy'un bu sene de benzer bir paylaşımda bulunması kullanıcılara goygoy çıkardı.

Gelin kim ne demiş birikte bakalım!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın