Gri Ev Eşofmanıyla Topuklu Ayakkabılarını Birlikte Kombinleyen Duygu Özaslan'ın Kafa Karışıklığı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
30.10.2025 - 19:35

Sosyal medyada gündemden düşmeyen isimlerden Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde yaşanan uyuşturucu operasyonu sürecinin ardından sosyal medyaya geri döndü. Test sonuçlarının temiz çıkmasının ardından sosyal medyada paylaşımlarına hız kesmeden devam eden influencer, bu kez dikkat çeken tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son yıllarda Türkiye’deki influencerlar arasında en çok konuşulan isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, kıyafet seçimlerinden tutun da paylaşımlarına kadar birçok detayla gündeme geliyor.

YouTube ve Instagram üzerinden paylaştığı moda, makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özaslan, aynı zamanda sosyal medyada sık sık tartışmalara konu oluyor.

Duygu Özaslan, özellikle lüks markalarla yaptığı iş birlikleri ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu durum zaman zaman kendisinin dillere düşmesine de neden oluyor.

Özaslan’ın videolarında Türkçe ile İngilizce kelimeleri karıştırması ve bazı içeriklerde diğer influencer’larla benzerlik göstermesi, özgünlük tartışmalarını beraberinde getiriyor.

8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren Duygu Özaslan kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

“Kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim.” şeklinde açıklamada bulunan Özaslan'ın test sonuçları temiz çıkmıştı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara devam eden Duygu Özaslan bu sefer de kombiniyle dikkat çekti. Gri ev eşofmanını topukluyla kombinleyen ve bir davete katılan influencer'ın bu tercihine pek anlam verilemedi!

Siz ne düşünüyorsunuz?

