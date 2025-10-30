Gri Ev Eşofmanıyla Topuklu Ayakkabılarını Birlikte Kombinleyen Duygu Özaslan'ın Kafa Karışıklığı Dikkat Çekti

YouTube ve Instagram üzerinden paylaştığı moda, makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özaslan, aynı zamanda sosyal medyada sık sık tartışmalara konu oluyor.

Duygu Özaslan, özellikle lüks markalarla yaptığı iş birlikleri ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu durum zaman zaman kendisinin dillere düşmesine de neden oluyor.

Özaslan’ın videolarında Türkçe ile İngilizce kelimeleri karıştırması ve bazı içeriklerde diğer influencer’larla benzerlik göstermesi, özgünlük tartışmalarını beraberinde getiriyor.