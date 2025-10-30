onedio
Saçlarını Boyatıp Dişlerini Yaptıran Caner Cindoruk'un Estetikli Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.10.2025 - 21:56

Türk televizyonlarının sevilen ve yetenekli oyuncularından Caner Cindoruk, yer aldığı birçok başarılı projenin yanı sıra Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle de hafızalara yerleşmişti. Daha önce “Kadın”, “Aramızda Kalsın”, “Hanımın Çiftliği” gibi reyting rekortmeni dizilerde yer alarak ekranlarda dikkat çeken isim NOW'ın “Ben Onun Annesiyim” dizisiyle ekranlara geri döndü.

Dizideki son haliyle dikkat çeken Caner Cindoruk'un yaptırdığı işlemler sınıfta kaldı!

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Caner Cindoruk, kariyerine şimdilerde "Ben Onun Annesiyim" dizisiyle devam ediyor.

Sadakatsiz”teki etkileyici performansıyla büyük beğeni toplayan, “Merhamet” ve “Babam ve Ailesi” gibi dizilerde rol alarak her seferinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen oyuncu “Ben Onun Annesiyim' dizisinde yüzündeki farklılıklarla gündeme geldi.

Ancak dizinin daha ilk bölümünden itibaren asıl konuşulan şey, senaryodan çok Caner Cindoruk’un yüzündeki değişim oldu.

