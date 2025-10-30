Saçlarını Boyatıp Dişlerini Yaptıran Caner Cindoruk'un Estetikli Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
Türk televizyonlarının sevilen ve yetenekli oyuncularından Caner Cindoruk, yer aldığı birçok başarılı projenin yanı sıra Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle de hafızalara yerleşmişti. Daha önce “Kadın”, “Aramızda Kalsın”, “Hanımın Çiftliği” gibi reyting rekortmeni dizilerde yer alarak ekranlarda dikkat çeken isim NOW'ın “Ben Onun Annesiyim” dizisiyle ekranlara geri döndü.
Dizideki son haliyle dikkat çeken Caner Cindoruk'un yaptırdığı işlemler sınıfta kaldı!
Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Caner Cindoruk, kariyerine şimdilerde "Ben Onun Annesiyim" dizisiyle devam ediyor.
Ancak dizinin daha ilk bölümünden itibaren asıl konuşulan şey, senaryodan çok Caner Cindoruk’un yüzündeki değişim oldu.
