Survivor'da Yarışacak Dilan Çıtak'tan Geçmiş Kaoslarının Gündem Olması Üzerine "Haksızlık" Açıklaması Geldi!
Survivor’ın yeni sezonunda yarışacağı öğrenilen Dilan Çıtak, adı geçtiği andan itibaren sosyal medyada eski olayların ve “kaos” etiketlerinin tekrar dolaşıma girmesine, “kavgacı değilim; haksızlık gördüğümde konuşurum” mesajıyla yanıt verdi.
Acun Ilıcalı Survivor 2025 kadrosunu yavaş yavaş açıklıyor! Yarışmaya katılacağı belli olan ünlü isimler arasında ise başı Dilan Çıtak çekiyor.
Survivor'un yeni sezonunda yarışacağı öğrenilen Dilan Çıtak'ın geçmişte yaşadığı kaoslar yeni sezonla ilgili heyecanı artırırken kendisinden açıklama geldi.
