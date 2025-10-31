onedio
Survivor'da Yarışacak Dilan Çıtak'tan Geçmiş Kaoslarının Gündem Olması Üzerine "Haksızlık" Açıklaması Geldi!

Survivor'da Yarışacak Dilan Çıtak'tan Geçmiş Kaoslarının Gündem Olması Üzerine "Haksızlık" Açıklaması Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.10.2025 - 16:48

Survivor’ın yeni sezonunda yarışacağı öğrenilen Dilan Çıtak, adı geçtiği andan itibaren sosyal medyada eski olayların ve “kaos” etiketlerinin tekrar dolaşıma girmesine, “kavgacı değilim; haksızlık gördüğümde konuşurum” mesajıyla yanıt verdi.

Acun Ilıcalı Survivor 2025 kadrosunu yavaş yavaş açıklıyor! Yarışmaya katılacağı belli olan ünlü isimler arasında ise başı Dilan Çıtak çekiyor.

Bayhan ve Keremcem'den sonra İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın Survivor All Star – Gönüllüler kadrosunda yer alacağını Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Daha önce babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı sayısız gerginlikle gündeme gelen, ardından Bodrumİstanbul seferinde gerçekleşen bir uçuşta, bir kabin memuruyla hararetli bir tartışma yaşayan Dilan Çıtak'ı manşetlerde görmeye alıştık.

Son olarak polislerin dur ihtarında bulunmasının ardından ihtara uymayan Çıtak’ın aracını polisin üzerine sürdüğü, polis memurunun havaya iki el ateş ederek müdahale ettiği ve Çıtak’ın ardından gözaltına alındığı anlar magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.

Survivor'un yeni sezonunda yarışacağı öğrenilen Dilan Çıtak'ın geçmişte yaşadığı kaoslar yeni sezonla ilgili heyecanı artırırken kendisinden açıklama geldi.

“Küçük bir bilgi; ben boş yere asla sinirlenmem. Haksızlık ve adaletsizlik şahit olduğum kime yapılırsa yapılsın sesimi çıkarıyorsam bu kavgacı olduğum için değil insan olduğum içindir. O yüzden fonda çalan şarkı aksini düşünenlere gelsin 🤭🤘🏼”

Paylaşımın  arkaplanına Aynur Aydın – “Bi Dakika” şarkısını ekleyen Dilan Çıtak daha yarışma başlamadan gündemde kalmayı sürdürüyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
