Cadılar Bayramı'nı Evde Geçirmeyi Tercih Eden Hande Erçel'den Mavi Peruklu Paylaşım!
Hande Erçel, Cadılar Bayramı’na özel paylaşımıyla manşetlere yerleşti. Ünlü oyuncu, evinde mavi peruğuyla dondurma yerken,“Max parti anlayışım” notuyla Barış Arduç'la başrollerinde yer aldıkları Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümünü izledi!
Hande Erçel son olarak David Beckham ile aynı tanıtım filminde yer alması sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu!
Bu sene Cadılar Bayramı'na sosyal medya hesabından yaptığı mavi peruklu paylaşımıyla giriş yapan Hande Erçel, evinde Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümünü izledi.
