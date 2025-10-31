onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cadılar Bayramı'nı Evde Geçirmeyi Tercih Eden Hande Erçel'den Mavi Peruklu Paylaşım!

Cadılar Bayramı'nı Evde Geçirmeyi Tercih Eden Hande Erçel'den Mavi Peruklu Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.10.2025 - 23:59

Hande Erçel, Cadılar Bayramı’na özel paylaşımıyla manşetlere yerleşti. Ünlü oyuncu, evinde mavi peruğuyla dondurma yerken,“Max parti anlayışım” notuyla Barış Arduç'la başrollerinde yer aldıkları Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümünü izledi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel son olarak David Beckham ile aynı tanıtım filminde yer alması sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu!

Hande Erçel son olarak David Beckham ile aynı tanıtım filminde yer alması sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu!

Hande Erçel’in Çırağan Sarayı’nda yüzü olduğu İtalyan takı markasının davetinde yaptığı kısa İngilizce açılış konuşması sosyal medyada “aksan/akıcılık” üzerinden tartışma yaratmıştı. Eleştirilerin ardından Pınar Altuğ başta olmak üzere birçok isim Hande Erçel'e destek vermişti.

3 yıldır birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile ayrılığı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı silmesiyle gündeme düşen Hande Erçel Cadılar Bayramı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Bu sene Cadılar Bayramı'na sosyal medya hesabından yaptığı mavi peruklu paylaşımıyla giriş yapan Hande Erçel, evinde Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümünü izledi.

Bu sene Cadılar Bayramı'na sosyal medya hesabından yaptığı mavi peruklu paylaşımıyla giriş yapan Hande Erçel, evinde Aşk ve Gözyaşı'nın yeni bölümünü izledi.

'Max parti anlayışım' notuyla evinde mavi peruğuyla dondurma yerken paylaşım yapan Hande Erçel'in Cadılar Bayram'ı paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın