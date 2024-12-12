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Her Sabah İşe Başlamadan Önce Mahallenin Kedisi Kara ile Sarılan Minibüs Şoförü Tebessüm Ettirdi

Her Sabah İşe Başlamadan Önce Mahallenin Kedisi Kara ile Sarılan Minibüs Şoförü Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.12.2024 - 21:18

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Patili dostlarımız hayatımızın enerjisini yükseltmekte büyük etken. Özellikle sizler de onların o pofuduk tüylerine dokunmadan edemiyorsanız harika bir sabah rutiniyle karşınızdayız. Konya’da bir hayvanseverin işe gitmeden Kara adlı kediye sarıldığı anlar sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de imreneceğine eminiz.

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Minibüs şoförü adam işe başlamadan önce her sabah Kara’nın yanına geliyor ve onunla sarılıyordu.

Minibüs şoförü adam işe başlamadan önce her sabah Kara’nın yanına geliyor ve onunla sarılıyordu.

Minibüsü görür görmez tanıyan tatlı kedinin heyecanı ise saf sevgisinin kanıtıydı.

Minibüsü görür görmez tanıyan tatlı kedinin heyecanı ise saf sevgisinin kanıtıydı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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