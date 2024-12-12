Her Sabah İşe Başlamadan Önce Mahallenin Kedisi Kara ile Sarılan Minibüs Şoförü Tebessüm Ettirdi

Patili dostlarımız hayatımızın enerjisini yükseltmekte büyük etken. Özellikle sizler de onların o pofuduk tüylerine dokunmadan edemiyorsanız harika bir sabah rutiniyle karşınızdayız. Konya’da bir hayvanseverin işe gitmeden Kara adlı kediye sarıldığı anlar sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de imreneceğine eminiz.