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Kalp Krizi Geçiren Gazeteci Ferit Demir O Esnada Kendisini Uyandıran Kedisine Teşekkür Etti

Kalp Krizi Geçiren Gazeteci Ferit Demir O Esnada Kendisini Uyandıran Kedisine Teşekkür Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.12.2024 - 19:30

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Pazartesi günü kalp krizi geçirdiği öğrenilen gazeteci Ferit Demir taburcu olduğunu Twitter hesabından duyurdu. Demir, “Hastaneye gitmek için ayaklandığım sırada adımımı atamadığım o an hayat bitti diye düşündüm...” sözlerini dile getirdi. 2.5 saatlik anjiyo ameliyatının ardından 3 damarının açıldığını ve 4 stent takıldığını dile getirdi. Ardından ise kedisi Medi’ye teşekkürlerini iletti. Gelin detaylara geçelim.

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Gazeteci Ferit Demir, uykusunda kalp krizi geçirdiğini farkında olmadığını ve kedisi Medi’nin onu uyandırmak için başından ayrılmadığını söyledi.

Gazeteci Ferit Demir, uykusunda kalp krizi geçirdiğini farkında olmadığını ve kedisi Medi’nin onu uyandırmak için başından ayrılmadığını söyledi.

Medi’ye can borçlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Medi’ye can borçlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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