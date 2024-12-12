Kalp Krizi Geçiren Gazeteci Ferit Demir O Esnada Kendisini Uyandıran Kedisine Teşekkür Etti

Pazartesi günü kalp krizi geçirdiği öğrenilen gazeteci Ferit Demir taburcu olduğunu Twitter hesabından duyurdu. Demir, “Hastaneye gitmek için ayaklandığım sırada adımımı atamadığım o an hayat bitti diye düşündüm...” sözlerini dile getirdi. 2.5 saatlik anjiyo ameliyatının ardından 3 damarının açıldığını ve 4 stent takıldığını dile getirdi. Ardından ise kedisi Medi’ye teşekkürlerini iletti. Gelin detaylara geçelim.