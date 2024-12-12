Canı Sıkkın Olan Eşini Teselli Eden Teyzenin Şefkati İçinizi Isıtacak!

Sosyal medyada viral olan bir çift hepimizin aşka dair düşüncelerini sorgulatır oldu. Teyzemiz eşinin paradan dolayı canının sıkkın olduğunu görünce söyledikleriyle yalnızca eşinin değil bizlerin de gönüllerini fethetmişti. Tatlı ikili “günümüzde nerede böyle aşklar” dedirtti. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.
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Teyzemiz eşine canını sıkmaması gerektiğini “para yerine gelir, cam yerine gelmez” sözleriyle söylemişti.
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Video buram buram huzur kokuyordu. İzleyicilerse imrenmek bir yana yeni nesilin örnek alması gerektiğini de dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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