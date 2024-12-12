onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
TikTok Akımı Hayatına Mal Olacaktı: Erkek Arkadaşının Omzuna Çıkmak İsterken Yere Kapaklandı

TikTok Akımı Hayatına Mal Olacaktı: Erkek Arkadaşının Omzuna Çıkmak İsterken Yere Kapaklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.12.2024 - 16:26

İçerik Devam Ediyor

Son birkaç haftadır TikTok’ta bir akım var ki denemeyen çift görmedik diyebiliriz. İlk başta globalde başlayan sevgiliyi belinden kaldırarak omzuna almaya çalışma akımı Türkiye’de de epey ilgi gördü. Sizler de biraz vakit geçirdiğinizde üç videodan birinde kız arkadaşını omzuna alan, almaya çalışanları görebilirsiniz. @taylorzzzzzzzz adlı kullanıcı da erkek arkadaşıyla akımı denemek istemişti ancak yere düştü. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk olarak akımdan başarılı bir örnekle başlayalım 👇

@taylorzzzzzzzz adlı kullanıcı da yukarıdaki örnekteki gibi bir video çekme hayaliyle kaydı başlatmıştı.

@taylorzzzzzzzz adlı kullanıcı da yukarıdaki örnekteki gibi bir video çekme hayaliyle kaydı başlatmıştı.

Erkek arkadaşı kendisini omzuna aldığında dengesini ayarlayamadı ve fena bir şekilde yere düştü. Eğer şansı olmasaydı boynu kırılabilirdi…

Erkek arkadaşı kendisini omzuna aldığında dengesini ayarlayamadı ve fena bir şekilde yere düştü. Eğer şansı olmasaydı boynu kırılabilirdi…

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın