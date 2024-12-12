TikTok Akımı Hayatına Mal Olacaktı: Erkek Arkadaşının Omzuna Çıkmak İsterken Yere Kapaklandı

Son birkaç haftadır TikTok’ta bir akım var ki denemeyen çift görmedik diyebiliriz. İlk başta globalde başlayan sevgiliyi belinden kaldırarak omzuna almaya çalışma akımı Türkiye’de de epey ilgi gördü. Sizler de biraz vakit geçirdiğinizde üç videodan birinde kız arkadaşını omzuna alan, almaya çalışanları görebilirsiniz. @taylorzzzzzzzz adlı kullanıcı da erkek arkadaşıyla akımı denemek istemişti ancak yere düştü. Gelin detaylara geçelim.