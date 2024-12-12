TikTok Akımı Hayatına Mal Olacaktı: Erkek Arkadaşının Omzuna Çıkmak İsterken Yere Kapaklandı

Son birkaç haftadır TikTok’ta bir akım var ki denemeyen çift görmedik diyebiliriz. İlk başta globalde başlayan sevgiliyi belinden kaldırarak omzuna almaya çalışma akımı Türkiye’de de epey ilgi gördü. Sizler de biraz vakit geçirdiğinizde üç videodan birinde kız arkadaşını omzuna alan, almaya çalışanları görebilirsiniz. @taylorzzzzzzzz adlı kullanıcı da erkek arkadaşıyla akımı denemek istemişti ancak yere düştü. Gelin detaylara geçelim.
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İlk olarak akımdan başarılı bir örnekle başlayalım 👇
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@taylorzzzzzzzz adlı kullanıcı da yukarıdaki örnekteki gibi bir video çekme hayaliyle kaydı başlatmıştı.
Erkek arkadaşı kendisini omzuna aldığında dengesini ayarlayamadı ve fena bir şekilde yere düştü. Eğer şansı olmasaydı boynu kırılabilirdi…
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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