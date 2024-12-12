Babasıyla TikTok Akımına Katılan Genç Kadın Beğenileri Topladı: Herkes Babasına Hayran Kaldı

“Dinliyoruz ama yargılamıyoruz” konseptli bir akım son günlerin en çok ilgi gören videolarına konu oluyor. Eğer henüz rastlamadıysanız biraz bahsedelim; iki kişinin birbirine itiraflarda bulunduğu ama karşı tarafın yorum yapma hakkı olmadığı bir konsept. Sevgilisiyle katılanlar, arkadaşlarıyla katılanlar, ailesiyle katılanlar derken @reyhankaradas7 adlı TikTok kullanıcısı da babasıyla katıldı. Gelin detaylara geçelim.