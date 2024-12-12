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Babasıyla TikTok Akımına Katılan Genç Kadın Beğenileri Topladı: Herkes Babasına Hayran Kaldı

Babasıyla TikTok Akımına Katılan Genç Kadın Beğenileri Topladı: Herkes Babasına Hayran Kaldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.12.2024 - 17:27

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“Dinliyoruz ama yargılamıyoruz” konseptli bir akım son günlerin en çok ilgi gören videolarına konu oluyor. Eğer henüz rastlamadıysanız biraz bahsedelim; iki kişinin birbirine itiraflarda bulunduğu ama karşı tarafın yorum yapma hakkı olmadığı bir konsept. Sevgilisiyle katılanlar, arkadaşlarıyla katılanlar, ailesiyle katılanlar derken @reyhankaradas7 adlı TikTok kullanıcısı da babasıyla katıldı. Gelin detaylara geçelim.

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İkilinin birbirlerine yaptığı itiraflardan ziyade aralarındaki tatlı ilişki dikkat çekti.

İkilinin birbirlerine yaptığı itiraflardan ziyade aralarındaki tatlı ilişki dikkat çekti.

Şanslı kadının babası öylesine pozitifti ki kendine hayran bıraktı. İzleyiciler daha çok video çekmelerini istedi.

Şanslı kadının babası öylesine pozitifti ki kendine hayran bıraktı. İzleyiciler daha çok video çekmelerini istedi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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