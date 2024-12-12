2024 Yılında Flörtleştiği Kişileri Slayta Döken Kişi Verileri Tek Tek Tablolaştırdı

Günümüz problemi biliyorsunuz ki ilişkilerde bir türlü dikiş tutmaması. Tanışılıyor, görüşülüyor, konuşuluyor ancak bir sonuca varılamıyor. Bir kadın da 2024’te konuştuğu kişiler için bir slayt oluşturdu. Yakın arkadaşı da o anları paylaşınca kısa sürede viral oldular. Gelin detaylara geçelim.
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41 kişiyi ghostlamış yani görmezden gelmiş, 7 kişiyle flörtleşmiş, 1 kişiyle de ciddi ilişki denemişti.
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Her ne kadar “aşık oldum” heyecanı yaşasa da sonuç hepsinde hüsran olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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