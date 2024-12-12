Grinch Kostümlü Kişiyi Görünce Korkudan Ağlayan Çocuk Duygu Karmaşası Yaşadığı Anlarla Güldürdü

Hayali bir karakter olan “Grinch”, noelin popüler simgelerinden. 2000 ve 2018 yılında yapılan Grinch adlı iki film de her yıl noel yaklaşırken sevilerek izleniyor. E tabii yeni yıl kutlamalarında da Grinch kostümü çokça tercih ediliyor. Şimdiyse Grinch’e dair komik bir video ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.