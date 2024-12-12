Grinch Kostümlü Kişiyi Görünce Korkudan Ağlayan Çocuk Duygu Karmaşası Yaşadığı Anlarla Güldürdü

Hayali bir karakter olan “Grinch”, noelin popüler simgelerinden. 2000 ve 2018 yılında yapılan Grinch adlı iki film de her yıl noel yaklaşırken sevilerek izleniyor. E tabii yeni yıl kutlamalarında da Grinch kostümü çokça tercih ediliyor. Şimdiyse Grinch’e dair komik bir video ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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Grinch’i görünce korkudan ne yapacağını bilemeyip ağlayan tatlı kız kendine yaklaşmaya devam ettiğini görünce sarılmaya karar vermişti.
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Gülümsemeye çalışsa da korkusuna engel olamadı ve Grinch’in yüzüne bakınca yeniden bağırmaya başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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