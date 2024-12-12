Sahibi Ceviz Kırarken Sesten Rahatsız Olmasına Rağmen Öylece Bekleyen Kedinin Güldüren Halleri

Kediler ve garip huyları… Biliyorsunuz ki tatlı dostlarımızdan kedilerin kendine has binbir çeşit özelliği var. Her biri de bizleri şaşırtacak ilginç özellikler. Bir kedi sahibi de ceviz kırarken kedisinin az kalsın kusacağını fark edince kaydı başlatmıştı. Tatlı kedi sesi duydukça huylanıyordu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceviz kırarken yanlarında duran tatlı kedisinin sesten rahatsız olduğunu anlayan kişi o anları “kedilerin ceviz sesine tepkisi” notuyla paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her kedide aynı hassasiyetin olduğunu sanmıyoruz ancak sizler de bir deneyin deriz. Bakalım nasıl tepki verecekler?
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın