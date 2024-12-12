Sahibi Ceviz Kırarken Sesten Rahatsız Olmasına Rağmen Öylece Bekleyen Kedinin Güldüren Halleri

Kediler ve garip huyları… Biliyorsunuz ki tatlı dostlarımızdan kedilerin kendine has binbir çeşit özelliği var. Her biri de bizleri şaşırtacak ilginç özellikler. Bir kedi sahibi de ceviz kırarken kedisinin az kalsın kusacağını fark edince kaydı başlatmıştı. Tatlı kedi sesi duydukça huylanıyordu. Gelin detaylara geçelim.