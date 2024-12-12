Az Kalsın Kazaya Karışacak Olan Motosikletli ve Araç Sürücüsü Birbirlerinden Özür Dilediği Anlarla Şaşırttı

Ülkecek gergin olduğumuz için haberlerde sık sık trafikte yaşanan kavgaları görüyoruz ne yazık ki. Halbuki yapılan hatayı kabul ederek özür dilemek de bir seçenek ancak pek tercih edilmiyor. İşte şimdi tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Motosikletli bir sürücünün kask kamerasına yansıyan anlar paylaşılmasıyla herkesi şaşırttı. Gelin detaylara geçelim.
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Motosiklet sürücüsü hızla giderken önündeki araç da son anda sola dönmeye karar verince felaketten dönüldü.
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İki sürücü de kendi hatasını kabul ederek birbirlerinden özür diledi.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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