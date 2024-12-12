Az Kalsın Kazaya Karışacak Olan Motosikletli ve Araç Sürücüsü Birbirlerinden Özür Dilediği Anlarla Şaşırttı

Ülkecek gergin olduğumuz için haberlerde sık sık trafikte yaşanan kavgaları görüyoruz ne yazık ki. Halbuki yapılan hatayı kabul ederek özür dilemek de bir seçenek ancak pek tercih edilmiyor. İşte şimdi tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Motosikletli bir sürücünün kask kamerasına yansıyan anlar paylaşılmasıyla herkesi şaşırttı. Gelin detaylara geçelim.