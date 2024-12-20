Aslan Kral Filmini İzleyen Kedisinin İlgisini Gören Adam Ormanı Eve Taşıdı!

Kedilerin ve köpeklerin animasyon filmler karşısında pür dikkat televizyonu izlediği anlara sıkça şahit oluyoruz. Renkler ve hareketlilik epey ilgilerini çekiyor. Bir kedi sahibi de kedisinin Aslan Kral filmini izlerken yaşadığı heyecanı görünce kollarını sıvadı. Aslan Kral filmindeki ortamı evlerine kurdu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce toprakları döktü, ardından yapay çim ve taşları yerleştirdi. Kedinin ilgisini en çok çeken şey ise oyuncak zebraydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçindeki avcı ruhu sahibi sayesinde ortaya çıktı. Adamın emeklerine ise sosyal medyada beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın