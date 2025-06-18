Nihal ve Bahar Candan Kardeşlerin Babası Hakan Candan Kimdir, Nereli? Hakan Candan Ne İş Yapıyor?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan daha sonra da sosyal medya gündeminden düşmeyen Nihal Candan, ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. 25 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yoğun bakıma alındı. Candan'ın durumunu ise annesi ve kardeşi paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yaşan son gelişmelerin ardından Hakan Candan'ın kim olduğu araştırılıyor.

Peki Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan kimdir, ne iş yapıyor?