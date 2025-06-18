Nihal ve Bahar Candan Kardeşlerin Babası Hakan Candan Kimdir, Nereli? Hakan Candan Ne İş Yapıyor?
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan daha sonra da sosyal medya gündeminden düşmeyen Nihal Candan, ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. 25 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yoğun bakıma alındı. Candan'ın durumunu ise annesi ve kardeşi paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yaşan son gelişmelerin ardından Hakan Candan'ın kim olduğu araştırılıyor.
Peki Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan kimdir, ne iş yapıyor?
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Nihal ve Bahar Candan'ın Babaları Hakan Candan Kimdir?
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Hakan Candan Ne İş Yapıyor?
Hakan Candan Sağlık Durumu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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