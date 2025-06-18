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Nihal ve Bahar Candan Kardeşlerin Babası Hakan Candan Kimdir, Nereli? Hakan Candan Ne İş Yapıyor?

Nihal ve Bahar Candan Kardeşlerin Babası Hakan Candan Kimdir, Nereli? Hakan Candan Ne İş Yapıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 14:51

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan daha sonra da sosyal medya gündeminden düşmeyen Nihal Candan, ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. 25 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yoğun bakıma alındı. Candan'ın durumunu ise annesi ve kardeşi paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yaşan son gelişmelerin ardından Hakan Candan'ın kim olduğu araştırılıyor.

Peki Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan kimdir, ne iş yapıyor?

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Nihal ve Bahar Candan'ın Babaları Hakan Candan Kimdir?

Nihal ve Bahar Candan'ın Babaları Hakan Candan Kimdir?

Hakan Candan, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin babasıdır. Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkartılmıştır. Fakat Candan, cezaevinden çıktıktan sonra da kilo kaybetmeye devam etmiş ve son olarak 25 kiloya kadar düşmüştür. 

Yaşanan bu olayların ardından ise baba Hakan Candan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Nihal ve Bahar Candan'ın Babası Kimdir?

Nihal ve Bahar Candan'ın babası Hakan Candan'dır.

Hakan Candan Nereli?

Hakan Candan aslen Karamanlıdır.

Hakan Candan Ne İş Yapıyor?

Hakan Candan Ne İş Yapıyor?

Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanıdır. Öğretim görevlisi olan Candan, üniversitede kentleşme ve kamu yönetimi alanlarında dersler verir.

Hakan Candan, kariyerine Selçuk Üniversitesi'nde başlamıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını burada tamamlayan isim 'İş Dünyası ve Bürokrasi İlişkileri Bağlamında Girişimcilerin Türk Kamu Bürokrasisi Algısına Yönelik Bir Araştırma' başlıklı bir tez kaleme almıştır.

Hakan Candan Sağlık Durumu

Hakan Candan Sağlık Durumu

Hakan Candan, Nihal Candan'ın ve Candan ailesinin yaşadıklarından sonra kalp krizi geçirdi. Nihal Candan'ın babasının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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