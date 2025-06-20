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23 Kiloya Kadar Düşen Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti

23 Kiloya Kadar Düşen Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.06.2025 - 00:10

29 kiloya düşüp fenalaşarak hastaneye kaldırılan, birkaç kez yoğun bakıma alınsa da yoğun bakımı sürecini reddeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan 23 kiloya kadar inmiş, durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. 

Geçtiğimiz dakikalarda kalbinin ikinci kez durduğu öğrenilen Nihal Candan, ne yazık ki hayatını kaybetti.

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Bir süredir yeme bozukluğuyla savaşan Nihal Candan 24 saatlik kritik süreci atlatamadı, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir yeme bozukluğuyla savaşan Nihal Candan 24 saatlik kritik süreci atlatamadı, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün kalbi duran Nihal Candan 10 dakikalık kalp masajının ardından hayata dönmüştü. 24 saatlik kritik bir sürece giren Nihal Candan'ın geçtiğimiz dakikalarda kalbinin yeniden durduğu öğrenilmişti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan yaşam savaşını kaybetti.

Nihal Candan'ın ölüm haberini Sıla Doğu duyurdu.

Nihal Candan'ın ölüm haberini Sıla Doğu duyurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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