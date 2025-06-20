23 Kiloya Kadar Düşen Sosyal Medya Fenomeni Nihal Candan Hayatını Kaybetti
29 kiloya düşüp fenalaşarak hastaneye kaldırılan, birkaç kez yoğun bakıma alınsa da yoğun bakımı sürecini reddeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan 23 kiloya kadar inmiş, durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda kalbinin ikinci kez durduğu öğrenilen Nihal Candan, ne yazık ki hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir yeme bozukluğuyla savaşan Nihal Candan 24 saatlik kritik süreci atlatamadı, 30 yaşında hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihal Candan'ın ölüm haberini Sıla Doğu duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın