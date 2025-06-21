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Milyoner'deki Basit Matematik Sorusunu Bilemeyen Yarışmacıdan Açıklama Geldi!

Milyoner'deki Basit Matematik Sorusunu Bilemeyen Yarışmacıdan Açıklama Geldi!

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.06.2025 - 15:24

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Sıla Sinem Korkmaz, karşısına çıkan basit matematik sorusunu bilememiş ve elenmişti. Bu sebeple sosyal medyada eleştiri alan Korkmaz, X hesabından açıklama yaptı.

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Kim Milyoner Olmak İster'deki basit matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı, bir süredir sosyal medyanın gündeminde.

Kim Milyoner Olmak İster'deki basit matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı, bir süredir sosyal medyanın gündeminde.

Sıla Sinem Korkmaz isimli yarışmacı, “33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?” sorusuna '4' yanıtını vererek yarışmadan elendi.

Korkmaz, basit matematik sorusunu bilemediği için sosyal medyada ufak da olsa linçlendi.

Matematik sorusunun etkisi gitti derken bu defa Korkmaz'ın takipçilerini yarışmayı izlemeye davet ettiği video viral oldu.

"Şu hikayeyi paylaşmazsın ya" şeklinde eleştiri alan Korkmaz, bu defa yarışmada yaşadığı heyecan hakkında açıklama yaptı.

"Şu hikayeyi paylaşmazsın ya" şeklinde eleştiri alan Korkmaz, bu defa yarışmada yaşadığı heyecan hakkında açıklama yaptı.
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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