Milyoner'deki Basit Matematik Sorusunu Bilemeyen Yarışmacıdan Açıklama Geldi!
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Sıla Sinem Korkmaz, karşısına çıkan basit matematik sorusunu bilememiş ve elenmişti. Bu sebeple sosyal medyada eleştiri alan Korkmaz, X hesabından açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Milyoner Olmak İster'deki basit matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı, bir süredir sosyal medyanın gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Matematik sorusunun etkisi gitti derken bu defa Korkmaz'ın takipçilerini yarışmayı izlemeye davet ettiği video viral oldu.
"Şu hikayeyi paylaşmazsın ya" şeklinde eleştiri alan Korkmaz, bu defa yarışmada yaşadığı heyecan hakkında açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sekiz yaşındaki yeğenimin bileceği soruyu bilemedin, gören biyoloji mühendisi falan sanar seni, hakkaten tahsilini nerde yaptın? At Yüksek Meslek Sığır Dili ... Devamını Gör
Panik atak ı geçtim ,ölüm döşeğinde bile olsan bilirsin be ablacım
Eleştirmek kolay ancak o ortamı şöyle izah edeyim, çekim başlamadan önce herkese fırça kayılıyor şunu yapmayın bunu yapmayın, kımıldamayın vs gergin ortam, h... Devamını Gör