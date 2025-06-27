Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Bölüm Başı Aldığı İddia Edilen Ücret Şaşırttı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret merak ediliyordu. Mynet, Ceren Karakoç'un Şerbo'dan aldığı ücreti açıkladı.
KAYNAK: Mynet
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Gözümüzün nuru dizimiz Kızılcık Şerbeti, sezon finalinin ardından ufak bir ekran molası verdi.
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Mynet'in haberine göre dizide 3 sezondur Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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