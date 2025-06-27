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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Bölüm Başı Aldığı İddia Edilen Ücret Şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Bölüm Başı Aldığı İddia Edilen Ücret Şaşırttı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2025 - 20:15

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret merak ediliyordu. Mynet, Ceren Karakoç'un Şerbo'dan aldığı ücreti açıkladı. 

KAYNAK: Mynet

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Gözümüzün nuru dizimiz Kızılcık Şerbeti, sezon finalinin ardından ufak bir ekran molası verdi.

Gözümüzün nuru dizimiz Kızılcık Şerbeti, sezon finalinin ardından ufak bir ekran molası verdi.

Yeni yayın döneminde 4. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kayhan, Leman, Haluk ve Gökhan karakterlerine hayat veren oyuncuların ayrılığı kesinleşirken son olarak Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Erkan Avcı'nın kadroya dahil olduğu duyurulmuştu.

Şerbo'ya gelenler ve gidenler netleşirken seyircinin Kızılcık Şerbeti oyuncularının bölüm başı ne kadar ücret aldığı sorusuna da ufak bir yanıt geldi.

Mynet'in haberine göre dizide 3 sezondur Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

Mynet'in haberine göre dizide 3 sezondur Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

Mynet, iddialara göre Ceren Karakoç'un bölüm başı 50 bin TL yani aylık 200 bin TL ücret aldığını açıkladı.

Açıkçası iddia edilen ücret bize epey az geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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